Consiglio comunale aperto sulla guerra: a Empoli parroco e Imam

Un Consiglio comunale aperto della città di Empoli dedicato al tema della guerra che da ormai un anno si protrae in Ucraina. Si terrà giovedì 23 marzo 2023, con inizio alle 20.30 al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra: sarà possibile seguire l'iniziativa anche sulla pagina Facebook Comune di Empoli. L'obiettivo dell'iniziativa è offrire un momento di riflessione collettivo anche grazie agli spunti che arriveranno nel corso degli interventi in programma. Oltre alla sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e al presidente del Consiglio comunale, Alessio Mantellassi, saranno presenti Rosella Luchetti del Comitato Empoli per la Pace, Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre, don Guido Engels, proposto di Empoli, e Abo Zacaria, Imam referente per Empoli e Santa Croce sull'Arno.

Saranno inoltre ospiti del Consiglio su invito dei gruppi consiliari il senatore Enrico Borghi (gruppo Pd), membro della commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica, l'ammiraglio Nicola De Felice (gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli), Gionata Fatichenti (gruppo Questa è Empoli), direttore Area Emergenze della Confederazione nazionale Misericordie d'Italia, il giornalista Giuliano Marrucci (gruppo Buongiorno Empoli- Fabricacomune), Guglielmo Picchi (gruppo Lega Salvini Empoli), già deputato della Repubblica e già sottosegretario al ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, e Andrea Quartini (gruppo M5S), deputato della Repubblica, membro della commissione Affari sociali. A chiusura dell'iniziativa, si terranno gli interventi conclusivi a cura dei gruppi consiliari.

«Abbiamo voluto convocare un consiglio comunale per riflettere sul tema della guerra in Ucraina a ormai più di un anno dal suo avvio - sottolinea il presidente del Consiglio comunale, Mantellassi - Credo sia compito del Consiglio comunale raccogliere opinioni, pareri e posizioni differenti in merito a essa, adempiendo al suo compito di rappresentare la pluralità di pensiero della comunità. Voglio ringraziare il comitato Empoli per la Pace per averci chiesto di convocare una seduta aperta su questo tema. Indipendentemente dalle singole posizioni che saranno esposte nella seduta, l'obiettivo e la richiesta di pace sono sicuramente un impegno di tutti».

A partire dalle 18.30, si terrà invece il Consiglio comunale straordinario nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Comunale in via Giuseppe Del Papa 41.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio

2. Approvazione dello schema di convenzione ex art.30 DLGS 267/2000 per la gestione in forma associata - tramite delega - delle acquisizioni di beni, servizi e lavori

3. Atto integrativo e di modifica degli impegni assunti nella convenzione stipulata tra il Comune e la società San Michele srl ed altri per l'attuazione del Piano urbanistico attuativo di cui alla scheda norma 6.6. Rimessa in termini

I lavori consiliari, come di consueto, potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.