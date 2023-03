Educazione alla vita digitale, corso in partenza a Santa Croce

Il Comune di Santa Croce sull’Arno e l’Università dell’Età Libera, in collaborazione con Nkey, società di consulenza informatica e formazione con sede a Santa Croce sull’Arno, organizza a partire da martedì 11 aprile, il corso di informatica “Educazione alla vita digitale”, un progetto finanziato anche con i fondi della Regione Toscana.

Il corso sarà tenuto da docenti ed insegnanti esperti qualificati e si rivolge a tutti coloro i quali intendono acquisire o rafforzare le proprie competenze digitali sempre più indispensabili sia nel lavoro che nella vita quotidiana al fine di conoscere e gestire in sicurezza i propri canali di comunicazione social, usufruire in modo autonomo dei nuovi servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni, informarsi in modo consapevole e sfruttare con sicurezza le potenzialità dei nuovi strumenti digitali.

Il corso, articolato in 8 incontri si svolgerà presso la Biblioteca Comunale “Adrio Puccini”, Saletta Vallini, il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per un totale di 16 ore complessive.

Per il corretto svolgimento del corso è stato individuato un numero minimo di 6 partecipanti e massimo di 10, i residenti del Comune di Santa Croce sull’Arno avranno la precedenza.

Per l’iscrizione al corso è necessario un contributo di iscrizione pari a € 10.00.

Info: Biblioteca Comunale “Adrio Puccini”:

Tel. 0571 30642 - 389850

Mail: biblioteca@comune.santacroce.pi.it

