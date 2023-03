All'Emporio della Solidarietà regalato un frigo per conservare i cibi

Un nuovo frigorifero donato all’Emporio della Solidarietà grazie ad una iniziativa di raccolta fondi promossa dal Rotaract Club Valdelsa e dal Leo Club Valdelsa Fiorentina Unitas. La donazione si è svolta nei giorni scorsi alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Enrica Borgianni, dei presidenti e dei soci dei due Club, dei presidenti del Rotary Club Valdelsa e del Rotary Alta Valdelsa che come sempre ne patrocinano le attività, dei rappresentanti e volontari dell’Emporio e del presidente dell’omonima onlus che lo gestisce, Mauro Burresi, che ha ringraziato per l’iniziativa ancor più speciale perché proveniente dai giovani. Unanime la soddisfazione per il risultato.

“Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati per concretizzare questo importante aiuto verso un luogo come il nostro Emporio nato per dare una mano alle persone fragili attraverso la distribuzione di generi alimentari e non solo – ha detto Borgianni – Bello che i due Club abbiano pensato di aiutare l’Emporio e che tanti ragazzi e ragazze si siano impegnati per cogliere l’obiettivo. Segno di forte attaccamento alla comunità e ulteriore dimostrazione di come questo spazio sia diventato spazio di autentica solidarietà dove cittadini, privati, associazioni, istituzioni, danno una mano per sostenere chi ha più bisogno”.

In questo caso l’aiuto è arrivato dal service promosso dal Rotaract Club Valdelsa insieme al Leo Club Valdelsa Fiorentina Unitas attraverso la vendita di palline di Natale che si è svolta a dicembre. Un service volto ad aiutare l’Emporio e quindi finalizzato a rispondere alle esigenze della comunità locale, una mission che rappresenta il cuore dell’attività rotaractinana, come il Club ha sottolineato. Grazie al service è stato possibile acquistare un frigorifero e metterlo a disposizione dell’Emporio, il minimarket di via Montenero nato per assistere, attraverso la distribuzione gratuita di generi alimentari ma anche attraverso un percorso di educazione alla spesa, le famiglie in difficoltà sia dal punto di vista sociale che economico.

Attraverso l’Emporio, a cui partecipano tante realtà del volontariato del territorio già impegnate in progetti di solidarietà e contrasto alla povertà, vengono assistiti circa 150 nuclei familiari. La sua attività è sostenuta dal Comune attraverso un contributo annuale, conta sul supporto della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, sul Banco Alimentare, sulle raccolte alimentari e sugli aiuti provenienti dalle donazioni private.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa