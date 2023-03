Gazebo Lega nell'Empolese Valdelsa: "Impegno in vista delle elezioni 2024"

In merito alla gazebata federale che si è svolta a Fucecchio lo scorso 18 marzo, Marco Cordone(Segretario comunale del Carroccio di Fucecchio e componente del Direttivo provinciale di Firenze), dichiara quanto segue: "Sono estremamente soddisfatto dell'andamento della raccolta firme contro il divieto di circolazione per le auto a benzina e diesel dal 2035 che mette a rischio, nell'ambito europeo del comparto dell'automobile, circa 600.000 posti di lavoro; ben 131 persone hanno firmato in presenza la suddetta petizione, riconoscendo la bontà del lavoro che la Lega sta portando avanti col suo Segretario Federale e Ministro delle Infrastutture, Matteo Salvini.

Inoltre, ho visto grande interesse da parte della cittadinanza sia sulla questione delle case green che sulle nostra proposta di installazione nel territorio comunale di Fucecchio di macchine ecocompattatrici (su entrambi gli argomenti, la Lega ha presentato specifici atti in Consiglio comunale).

Noi alla gente non offriamo voli pindarici ma solo un impegno serio e costante che deve vedere la Lega protagonista in positivo sul territorio, nell'interesse delle nostre Comunità. Ho apprezzato il grande impegno che i membri del Direttivo comunale hanno profuso anche al gazebo del 18 marzo e li voglio citare uno per uno: Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti e Marco Vinicio Bonaccorsi.

La gente deve vedere che la Lega è presente e si occupa dei problemi delle nostre zone anche in prospettiva delle Amministrative del prossimo anno. Mi preme precisare che noi cerchiamo di fare poche polemiche perché siamo impegnati in quello che dobbiamo fare per la nostra gente".