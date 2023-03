Dopo 4 vittorie consecutive, il Gialloblu Castelfiorentino cade a Grosseto

Si è fermato a quattro il filotto di vittorie consecutive del Gialloblu Castelfiorentino, che sul parquet della Pallacanestro Grosseto è caduto 73-70 dopo un overtime. Una sconfitta amara per i ragazzi di Dario Chiarugi, autori di una buona prestazione su un campo ostico, riusciti a restare sempre in controllo tranne in un paio di episodi nella frazione finale, prima del 60-60 che ha rimandato il verdetto ai cinque minuti supplementari. A pesare, oltre allo 0/7 finale dalla lunetta che di fatto ha permesso ai locali di acciuffare l’extratime, sono state le assenze di Flotta, Jacopo Talluri e Iserani, quest’ultimo in panchina solo per onor di firma.

Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio (15-15 al 10′), i gialloblu mettono la testa avanti nella seconda frazione andando al riposo lungo sul 29-34. Nella ripresa la gara procede sul botta e risposta senza che nessuna della due squadre riesca ad allungare così, alla terza sirena, il tabellone segna di nuovo perfetta parità: 50-50. In un ultimo quarto di tira e molla al comando, le pessime percentuali dalla lunetta del Gialloblu (0/7), permettono ai locali di acciuffare l’overtime sul 60-60. E qui Grosseto gira l’inerzia tentando prima l’allungo con due triple, e poi rimettendo nuovamente la testa avanti dopo il recupero castellano. Così, in volata, due canestri da una parte e due palle perse dall’altra, chiudono definitivamente i giochi.

Sabato alle 21.15 sul parquet della Pallacanestro San Miniato ultima giornata di ritorno, poi al via la fase a orologio che deciderà la griglia promozione e playoff.

PALLACANESTRO GROSSETO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 73-70 dts

Tabellino: Turini 21, Ciampolini 13, Buti 6, Cetti 5, Cavini 6, Mugnaini 5, Dragoni 4, Zampacavallo 6, Talluri T. 4, Pratelli, Iserani ne. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 15-15, 29-34 (14-19), 50-50 (21-16), 60-60 (10-10), 73-70 (13-10)

Arbitri: Cornacchini di Follonica, Masucci di Monte Argentario.

Fonte: Abc Castelfiorentino