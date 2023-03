Giovanni Spadolini, apertura straordinaria della 'Casa dei libri'

È stata l'abitazione di Giovanni Spadolini, la suggestiva villa adagiata sulle colline fiorentine, affacciata dall'alto sui più bei monumenti della città e oggi casa museo contenente le collezioni artistico librarie raccolte nel corso di una vita dallo statista fiorentino deceduto il 4 agosto del 1994.

Costruita negli anni Sessanta del secolo scorso, meglio conosciuta come "Casa dei libri”, oggi conserva la biblioteca con i libri antichi, le raccolte di cimeli napoleonici e risorgimentali, le collezioni di artisti toscani (Guido Spadolini, Ottone Rosai e Ardengo Soffici) e di quelli provenienti dal resto d'Italia, come Giorgio Morandi, Nino Caffé e altri. Nel corso della due giorni dedicata alle dimore storiche, i visitatori potranno apprezzare le sale, i corridoi e gli ambienti che sono rimasti inalterati dai tempi in cui a percorrerli era il Professore fiorentino, conservati così come lui li ha vissuti dal 1978 al 1994.

Attuale sede della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, la “Casa dei libri” è uno tra i più suggestivi richiami storici del nostro territorio: dal giardino teatro dell'Assedio di Firenze del 1530, i visitatori saranno accompagnati sala per sala con accurata illustrazione degli ambienti e dei loro patrimoni artistici, storici e culturali, testimonianza della vita e degli interessi di Giovanni Spadolini che fu storico, giornalista, uomo politico e delle istituzioni.

Per partecipare è necessaria la prenotazione: fondazione@nuovaantologia.it, 055.2336071

Fonte: Ufficio Stampa