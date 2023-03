Il Basket Castelfiorentino ospita Pf Firenze per il recupero della seconda giornata di ritorno

Primo dei due impegni settimanali per le ragazze di Jacopo Giusti che domani alle ore 21 riceveranno la visita della Pallacanestro Femminile Firenze per il recupero della seconda giornata di ritorno della seconda fase (arbitro Bismuto di Pisa). Una gara sulla carta proibitiva per la formazione castellana, in primis per le tante assenze che ormai da settimane costringono le gialloblu agli straordinari, e secondariamente per le indubbie qualità delle fiorentine, che si presenteranno al PalaGilardetti come seconda della classe a due sole lunghezze di distanza dalla vetta.

Dopo il match contro Firenze, la settimana del Basket Castelfiorentino proseguirà ancora tra le mura amiche, con la quinta giornata di ritorno che venerdì alle ore 21 vedrà le gialloblu impegnate contro Prato, terza della classe.