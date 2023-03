I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti dal primo pomeriggio di oggi a Pisa, in Via San Bernardo, per un incendio scaturito all'interno di uno studio d'arte. L'incendio ha coinvolto la sala d'esposizione posta al piano terra, con danni da fumi e da calore che hanno interessato anche il primo piano della struttura. L'intervento è ancora in corso e le cause sono da accertare. Nessuna persona risulta coinvolta.