Brutto incidente questo pomeriggio a Fucecchio, in via Sotto La Valle. Una donna di 82 anni, a bordo di una bici, è rimasta gravemente ferita dopo essersi scontrata con un'auto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. La donna, da quanto appreso, avrebbe subito la frattura di una protesi al ginocchio. Sul posto il 118 e un'automedica. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.