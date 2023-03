ITS Academy Prodigi in visita all’Atelier Marco Bagnoli a Montelupo per una lezione su Arte e Digitale

L’Atelier Marco Bagnoli ha aperto le sue porte, nei giorni scorsi, per un’iniziativa dedicata alla formazione: gli studenti del corso di Empoli dell’ITS Academy Prodigi, la scuola post-diploma dedicata all’informatica e al digitale, hanno seguito una lezione sul digitale applicato all’Arte a cura del Professore Alberto Del Bimbo, Già Direttore del Media Integration and Communication Center (MICC) dell’Università degli Studi di Firenze.

Sono intervenuti Lorenzo Bagnoli e Alessandro Belisario, rispettivamente Presidente e Segretario dell’Associazione Spazio X Tempo.

Il Prof. Alberto Del Bimbo ha sottolineato la centralità del Digitale non solo nell’Industria, ma anche per il mondo dell’Arte e della Cultura, con un focus sull’intelligenza artificiale, portando come esempio i progetti di digitalizzazione delle opere presenti in atelier.

La visita si inserisce all’interno del percorso dell’Academy che prevede un approccio fortemente orientato alla pratica, con lezioni, visite didattiche e testimonianze provenienti dal mondo delle aziende oltre che dall’ambito accademico e culturale.

Fonte: Ufficio Stampa