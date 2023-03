La passione di Cristo secondo Krenar Hasani, i quadri in mostra a Prato

Krenar Hasani

"La passione di Cristo". È il titolo della mostra con le opere di Krenar Hasani, pittore di origini albanesi, ma residente a Prato da molti anni, che verrà allestita nella chiesa di San Domenico.

Venti tavole, olio su tela, che rappresentano la vita di Gesù e di Maria e soprattutto la storia della Passione. La mostra sarà inaugurata giovedì 23 marzo: alle 18 è in programma la messa presieduta da Ernest Simoni, cardinale albanese di 94 anni, condannato al carcere e costretto per anni ai lavori forzati in nome della sua fede, nominato cardinale per il suo coraggio da papa Francesco nel 2016 in segno di stima e ringraziamento; a seguire, alle ore 19 circa, apertura della mostra e visita guidata. L'allestimento sarà visibile fino a giovedì 13 aprile.

La mostra. Si tratta di una Via Crucis composta da venti tavole ad olio su tela, di differenti misure, raffiguranti il mistero della nascita, della passione e morte di Cristo, della sua risurrezione e ascensione al cielo. Tra i dipinti che sarà possibile ammirare nella chiesa di San Domenico, ce n’è anche uno che mostra un chiaro e preciso riferimento a Prato: "Amore e fede in Cristo", dove Krenar ha raffigurato Gesù in croce e più in basso il Duomo di Prato con l’ingresso socchiuso, aperto ad accogliere.

Chi è Krenar Hasani. Nato in Albania, Krenar ha preso a Prato la cittadinanza italiana ed è nella città laniera che ancora oggi vive ed opera. Figlio d’arte, diplomato in pittura e grafica, è arrivato in Italia nei primi anni Novanta. Inizialmente ha lavorato come operaio in una ditta tessile e parallelamente ha compiuto un percorso culturale, artistico e anche religioso. Accompagnato dalle suore Francescane del Vangelo e dalla madrina Idalia Venco, è stato battezzato e ha ricevuto la prima comunione nella cattedrale di Prato dal vescovo emerito di Prato Gastone Simoni.

Fonte: Diocesi di Prato - Ufficio stampa