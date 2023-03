Laboratori per bambini alla biblioteca di Montespertoli

Il Comune di Montespertoli, nell'ambito delle attività di promozione della lettura, in collaborazione con la cooperativa Socioculturale che gestisce alcuni servizi della Biblioteca comunale Ernesto Balducci, propone due iniziative per i bambini nelle prossime settimane.

Sabato 25 marzo, dalle ore 15, è dedicato ai bambini di fascia d'età 3-5 anni, con un laboratorio dal titolo "L'ombrello delle quattro stagioni". Si svolgerà con una lettura a tema e si concluderà con la realizzazione di un ombrello che contenga le 4 stagioni, utilizzando le tecniche di collage.

Sabato 15 aprile, sempre dalle ore 15, l'attività è dedicata ai bambini con fascia d'età 5-8 anni, dal titolo "Arcobaleno in bottiglia". La lettura sarà dedicata al tema dell'arcobaleno e saranno realizzati dei veri arcobaleni in piccole bottiglie con l'uso del sale e dei gessetti colorati.

Per informazioni si può chiamare il numero 0571600228/260, è obbligatoria la prenotazione.

Per tenersi aggiornati sulle iniziative organizzate in biblioteca si può seguire la pagina facebook @bibliotecamontespertoli, iscriversi alla newsletter Biblionews: un sistema di informazione mensile nel quale viene promosso ogni attività o iniziativa ricorrente per grandi e piccini, ogni novità libraria o multimediale acquisita dalla Biblioteca, orari, consigli di lettura. Potete comunicare la vostra mail chiamando il 0571600228, tramite whatsapp al 3389177871, oppure inviando una mail a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it o direttamente sulla nostra pagina facebook.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa