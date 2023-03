Mercato su' Giardini, lo shopping di primavera torna a Empoli

Tutto pronto per il tanto atteso ritorno del mercato in piazza Matteotti. Il format organizzato da Anva-Confesercenti sui mercati legati alla stagionalità parte proprio dalla primavera. E l’appuntamento è domenica 26 in piazza Matteotti per l’intera giornata.

"Finalmente torniamo sui giardini. – dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – Piazza Matteotti è per noi una location molto importante. Lasciata alle spalle, speriamo definitivamente, la pandemia possiamo concentrarci sulla prossima stagione, la prima vera primavera post-covid. La nostra categoria ha reagito bene anche agli aumenti degli ultimi periodi, al mercato si riesce ancora a trovare prodotti di buona qualità a prezzi convenienti".

Saranno presenti 40 espositori selezionati con un mix merceologico in grado di soddisfare ogni esigenza. E' confermata la disposizione dei banchi lungo tutto l’anello pedonale della piazza. Abbigliamento, accessori, arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping all’aria aperta.

"Continua il nostro lavoro su Piazza Matteotti, – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – una location ideale per una giornata da trascorrere in centro a Empoli, occasioni come questa fanno bene al commercio. Se ci sono più persone in giro il beneficio è per tutti, questo sarà il nostro lavoro per i prossimi mesi".

Come ormai tradizione il mercato sui giardini vedrà tre appuntamenti nel corso dell’anno: primavera, estate e autunno.

“Un mercato in Piazza Matteotti per ogni stagione – conclude Taddeini – vi aspettiamo per la prima edizione domenica 26 marzo dalle 8 alle 20”.

Fonte: Confesercenti Firenze