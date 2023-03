Modellismo ferroviario, gruppo empolese in viaggio tra Cigoli e Pistoia

Fine settimana impegnativo per A.T.F.S. & Gruppo "Rinascita" di Empoli dedicato al modellismo ferroviario. In occasione della mostra del tartufo marzolo, gli amici di Cigoli ATC hanno organizzato una bellissima mostra di modellismo ferroviario dove si potevano apprezzare rotabili in tutte le scale, con la meraviglia del ‘vapore vivo’ che ha corso all'esterno dei locali. Domenica, invece, era in programma a Pistoia la prima edizione della mostra mercato del treni in miniatura e, fra le conferenze in programma, c’era anche quella del dottor Giovanni Guerri che ha parlato delle ferrovie pistoiesi.

“Sono stati due giorni impegnativi – spiega Andrea Viviani, vice presidente con la delega alle attività esterne e promozionali – ma due giorni piacevolissimi per i quali va il grazie della nostra associazione per l'ospitalità e la grande amicizia che ci è stata dimostrata. A Cigoli ci lega una stretta collaborazione ed amicizia col presidente dottor Andrea Ferreri e con tutti i soci. Per noi sono momenti molto importanti visto che ci consentono prima di tutto di socializzare ma anche di divulgare il modellismo e la nostra passione in particolare per quello ferroviario”.