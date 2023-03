Tante offerte di lavoro tra Empoli, San Miniato e Santa Croce: candidati!

Sta per terminare il mese di marzo, per chi ancora è in cerca di lavoro, questo articolo fa per voi. Continuiamo come ogni settimana il viaggio nel mondo delle opportunità di lavoro con le nostre offerte della vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana).

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADD. ALL'ACCETTAZIONE

La risorsa, dopo un periodo di affiancamento, si dovrà occupare:

accoglienza dei Clienti all'interno del salone;

gestione delle agende: apertura commesse di lavoro ed inserimento dei dati all’interno del gestionale;

preventivazioni lavori di riparazione e eventuali ordini di pezzi mancanti all'interno del magazzino;

trasmissione dell’ordine ai capo squadri e quindi ai meccanici ed elettrauti.

Relazione con il magazzino per ordini/assortimenti di prezzi mancanti;

Per questa ricerca si selezionano profili residenti in zone limitrofe al luogo di lavoro e con precedenti esperienze lavorative a contatto con pubblico. Costituisce requisito preferenziale il possesso della patente del muletto e il corretto utilizzo del pacchetto Office.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-allaccettazione-159735/it/

OPERAIO/A SETTORE CALZATURIERO L.68/99

La risorsa sarà inserita all'interno del contesto produttivo come operaio/a di manovia calzaturiera. La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:

Appartenenza alle Categorie protette-Invalidi civili L.68/99

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa-settore-calzaturiero-l6899-ex-art-8-synergie68-159998/it/

AUTISTA PATENTE CQC

La risorsa si occuperà del trasporto della merce sul territorio regionale e occasionalmente del trasporto da e per l'areoporto dei clienti di calibro internazionale che si recheranno in azienda. Solo di rado è richiesta disponibilità ad effettuare trasferte. Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- Esperienza nella mansione

- Possesso di patente C + CQC

Luogo di lavoro San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-patente-cqc-159667/it/

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO IN STAGE

La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio amministrativo e, affiancata da un tutor, si occuperà della rilevazione presenze dipendenti, gestione squadre di lavoro.

Si richiede diploma in Ragioneria o affini. Costituisce requisito preferenziale il possesso della laurea triennale/magistrale. La risorsa si deve rendere disponibile a periodi di stage.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa-amministrativo-in-stage-160945/it/

MAGAZZINIERE MULETTISTA

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente.

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino.

Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-mulettista-156131/it/

AIUTO CUOCO

La risorsa dovrà lavorare lavorare alla carta secondo le indicazioni dello chef. Siamo alla ricerca di una risorsa con pregressa esperienza nel ruolo, che sappia svolgere mansioni come aiuto cuoco secondo le direttive dello chef, che abbia volontà di crescere e maturare esperienza nel settore per rendersi autonomo nelle gestione del proprio lavoro.

La figura ricercata deve aver maturato esperienza nel ruolo richiesto, saper lavorare alla carta secondo le indicazioni dello chef, essere in possesso dell'attestato haccp in corso di validità, auto munito.

Luogo di lavoro: Vinci/Santa Croce

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/aiuto-cuocao-160615/it/