Pontedera Motor City, tra Vespa e cross tanti eventi su due ruote

L'ufficializzazione del passaggio della Milano Taranto nel mese di luglio, l'organizzazione preparatoria per il Vespa Day del 22 e 23 aprile e grandi e piccoli ad allenarsi insieme, ieri, in vista dell'evento EndurCross. Pontedera è sempre più Città dei Motori, consolidando il suo ruolo nella rete dei Comuni del made in Italy motoristico.

Proprio in questa logica va l'annuncio, arrivato in queste ore, da parte degli organizzatori della 36esima Milano - Taranto, la più importante rievocazione storica per moto d'epoca che si svolgerà dal 2 all' 8 luglio, del passaggio da Pontedera. "Dando seguito all'annunciata collaborazione intrapresa con Anci - Città dei Motori, con immenso piacere, torneremo a Pontedera, la "Casa" della Vespa - si legge sulle pagine social dell'evento - Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione del Moto Club Pontedera e del Comune, nell'ambito di Pontedera Città dei Motori".

E mentre prosegue l'organizzazione del Vespa Day, in programma il 22 e 23 aprile, con l'arrivo in città di vespisti provenienti da tutta Italia, Pontedera è stata teatro, ieri, di un altro spettacolare momento sportivo legato alle due ruote, organizzato da NewCross Team e Moto Club Pontedera, con il patrocinio del Comune. Tantissimi ragazzi hanno partecipato ad un allenamento (che si è svolto all'interno dell'area industriale, in una zona appositamente attrezzata) in vista delle prossime gare di campionato italiano e toscano di enduro (le foto si riferiscono proprio a questo evento).

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa