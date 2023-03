Riscossa Use Rosa, incredibile il primo posto in campionato

Se la qualificazione in Coppa Italia ha rappresentato il primo traguardo voluto e centrato dall’Use Rosa Scotti in questo campionato, se ne sta avvicinando un altro insperato alla vigilia e, forse anche per questo, ancora più bello: il primo posto alla fine della stagione regolare.

La vittoria sul difficile campo di Umbertide (settima consecutiva) avvicina infatti le biancorosse a questo incredibile risultato con al momento sei punti di vantaggio e quattro partite che restano da giocare (di cui tre in casa). I complimenti che coach Alessio Cioni fa alle sue ragazze sono quindi scontati e sinceri.

“Sono molto contento – attacca – in generale per questo traguardo che si sta materializzando partita dopo partita e per quello che la squadra ha fatto ad Umbertide. Domenica abbiamo fatto un’ottima prestazione corale, nel senso che tutte le ragazze sono state positive. Solo all’inizio le umbre si sono fatte valere, poi nella seconda frazione, sia in attacco che in difesa, abbiamo davvero fatto cosa ottime scavando un break importante di 15 punti.

Da lì la partita è andata in discesa, ma la cosa che mi fa piacere rimarcare è che la concentrazione è rimasta alta per tutti i minuti, cosa non facile visto che venivamo da tre partite in sette giorni. Forse ora siamo nel miglior momento della stagione”.

“Nel commentare la gara – prosegue – è giusto ricordare che Umbertide aveva un’assenza importante come Giudice oltre a Pompei che era da tempo ferma. Per questo, viste le loro rotazioni più limitate, ne abbiamo approfittato continuando a spingere sempre. Questa è stata un po’ la differenza. Ora, come sempre, testa bassa e lavorare pensando solo alla prossima partita”.

Domenica al Pala Sammontana arriva infatti Ancona per la prima di due gare interne. A questo proposito da ricordare che la partita con Selargius in programma domenica 2 aprile alle 18 è stata anticipata a sabato 1 alle 15.30 per esigenze di viaggio della sarde.

