Ritratti in piazza, gli studenti dell'artistico di Siena disegnano "dal vero"

Una giornata di "Ritratti in Piazza" con gli alunni del Liceo Artistico Duccio di Boninsegna. È quella approvata dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili Clio Biondi Santi, che sarà realizzata nella primavera del 2023 in Piazza del Campo.

Il progetto rientra nella convenzione per l’attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) ex alternanza scuola lavoro: si tratta di un evento di ritrattistica dove gli studenti delle classi terze del Liceo effettueranno disegni "dal vero" mettendo in mostra le proprie abilità e competenze artistiche in pubblica piazza e rilasciando gratuitamente le proprie opere ai cittadini e turistici che manifestino la volontà a farsi ritrarre. Un progetto dunque finalizzato alla promozione e alle competenze artistiche di giovani studenti.

"Sarà una giornata coinvolgente – spiega Clio Biondi Santi – e che servirà per valorizzare sul campo le qualità e le competenze artistiche degli studenti, che si metteranno a confronto con cittadini e turisti in una delle piazze più belle del mondo. È un lavoro complementare a quelli già portati avanti per far ritrovare i giovani nei luoghi pubblici, stimolarli a vivere e lavorare per la propria città, come ‘Arte nelel teche’ e i vari progetti di Street Art".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa