Spettacolo di beneficenza per Cerbaiola, in scena Katia Beni a Empoli

A teatro per la solidarietà. L'appuntamento è per sabato 22 aprile a Empoli, al teatro Il Momento dalle 21, per una serata a favore del centro diurno di Cerbaiola. In scena il "Katia Beni Show", che vedrà esibirsi sul palco in via del Giglio oltre alla protagonista attrice toscana, anche "gli attori di Cerbaiola". I ragazzi del centro infatti saranno sotto i riflettori per un piccolo saggio.

Il ricavato della serata, oltre alla strumentazione per Cerbaiola, sarà utile anche per il futuro acquisto da parte dell'associazione di un pulmino per il trasporto disabili. Biglietto adulti 10 euro, gratis per i bambini sotto i 5 anni: per prenotazioni telefonare al numero 334 1435146.