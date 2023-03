Una Kemas Lamipel straripante batte Lagonegro e riparte alla carica delle primissime posizioni. Locali in campo con Coscione e Motzo in diagonale, Maiocchi e Colli a schiacciare da posto quattro, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Lagonegro: Izzo in regia, Wagner opposto, Urbanowicz e Panciocco in banda, Bonola e Orlandi Boscardini in posto tre della rete, El Moudden libero. Il primo set è ben condotto dalla Kemas Lamipel, che al netto di qualche errore tiene sempre a bada la squadra avversaria, dove spicca l’ex di turno, Wagner Pereira da Silva. Tra i biancorossi brillano i centrali, Vigil Gonzalez in attacco e Truocchio a muro. Gran prestazione di capitan Colli, 7 punti. Cave del Sole si rifà pericolosamente sotto sul finale ma sul 24-23 gli ospiti mettono in rete il servizio.

Nel secondo i biancorossi soffrono soltanto in avvio, con Lagonegro che si porta sul doppio vantaggio, 11-13. La reazione della Kemas Lamipel è rabbiosa, 6 punti di fila per il 17-13, con Maiocchi sugli scudi. Il gap si dilata, con i locali che arrivano al set-point sul 24-18. Chiude Truocchio in veloce. Grande prestazione nel set per Motzo, 7 punti, 67% in attacco. Nel terzo parziale Lagonegro dà l’impressione di mollare subito e coach Lorizio stravolge il sestetto dopo pochi scambi, dando spazio ai fratelli Biasotti, al secondo play Mastrangelo e ad Armenante in banda. Subito larghissimo il gap in favore della Kemas Lamipel, che fa scattare spesso in piedi il pubblico a suon di grandi muri e schiacciate. L’MVP di giornata, Andrea Truocchio, chiude il conto con una bella serie al servizio. In classifica, Lupi al quarto posto, stessi punti ma una vittoria in meno nel confronto con Castellana Grotte. Il secondo posto occupato da Cantù dista tre punti: difficile ma ancora fattibile, a patto ovviamente di tirar fuori il massimo dalle due gare con Reggio Emilia e BCC.

LA CRONACA:

1 set. Inizio partita un po’ in sordina, qualche servizio sbagliato: un muro di Truocchio fa saltare il Pala Parenti e accende la contesa. Coscione a una mano per Vigil Gonzalez segna il +2, 8-6. Colli in pallonetto segna l’11-9, accorcia un monster block di Wagner, poi una “pipe” fuori di misura di Maiocchi favorisce il pareggio. Coscione da gran palleggiatore lo serve nuovamente e il posto quattro biancorosso mette a terra. Ancora Truocchio a muro, 13-11. Un errore di Wagner in attacco regala il + 3 ai ragazzi di Mastrangelo: 15-12, primo time out per coach Lorizio. Grande combinazione Coscione-Motzo e bel punto dell’opposto della Kemas Lamipel, 17-13. Lagonegro riprende il servizio ma Boscardini lo sbaglia: 18esimo punto Lupi. Truocchio in 1^ T segna il 20-17, Motzo mette a lato il servizio e manda in battuta Bonola dall’altro lato. L’opposto di casa si riscatta con una stratosferica diagonale di seconda linea: 21-18. Colli trova l’angolino dai nove metri, ace, 22-18, e secondo time-out chiamato dalla panchina ospite. Lagonegro trova un ace con Wagner, 22-20: arriva il prime time-out della Kemas Lamipel. Gli ospiti trovano un altro punto, nonostante il sacrificio di Motzo che vola in tuffo a recuperare una palla “spizzata” dal muro-difesa. Truocchio stoppa Wagner, poi esce per la battuta di Compagnoni e il diagonale di Urbanowicz va fuori. Allungo importante per i Lupi, 21-24. Primo set-pont annullato da Urbanowicz. Maiocchi è murato “in”, Cave del Sole si avvicina, e Mastrangelo spende il secondo tempo tecnico. Al rientro Urbanowicz mette in rete il servizio. 1-0.

2 set. Nel secondo parziale, lo stesso equilibrio rispetto alla frazione precedente. Doppio vantaggio per i Lupi, ci pensano Panciocco e un recupero difensivo miracoloso degli ospiti a favorire il pareggio. Ancora Panciocco dai nove metri mette l’ace del vantaggio, Cave del Sole raddoppia sfruttando un’invasione a muro dei padroni di casa. L’ennesimo gran diagonale di Motzo segna l’11esimo punto dei biancorossi, ma Urbanowicz riporta i suoi a +2. I locali reagiscono subito, ribaltone 14-13 con Motzo, poi un attacco out di Wagner lancia la Kemas sul doppio vantaggio. Maiocchi spacca il muro per il 16-13 e Lorizio chiama time-out. I Lupi allungano, ancora Maiocchi mette un bel diagonale per il 18-14. Errore di Panciocco, altro punto per la Kemas Lamipel e secondo tempo tecnico per Lagonegro. Entra Armenante al posto dello stesso Panciocco. I Lupi difendono con i denti il +5, Motzo fa una magia per il 22-17. Entra Compagnoni e piazza un ace su Urbanowicz. Armenante sbaglia il servizio, 6 set-point per i padroni di casa. La chiude Truocchio. 2-0

3 set Partenza sprint per i padroni di casa. Grandi azioni subito in avvio partoriscono il 7-2. Lorizio prova Manuel Biasotto per Orlando Boscardini e Mastrangelo per Izzo; esce anche Wagner e fa l’ingresso in campo Morgan Biasotto. Urbanowicz, il più positivo dei suoi, spezza la serie negativa, ma una “bomba” di Truocchio riporta subito in battuta Motzo, che sbaraglia la ricezione avversaria: 10-3. Colli con una palla intelligente segna l’11esimo punto. C’è una sola squadra in campo. Lorizio avvicenda ancora Panciocco e Armenante. Cave del Sole prova a trovare nuove motivazioni schierando appunto un sestetto completamente stravolto rispetto all’inizio ma i Lupi non mollano un centimetro: 13-5. Vigil Gonzalez si esalta a muro per il 16-8. Il vantaggio rimane importante: Coscione segna il 19-11 a muro, poi un piccolo passaggio a vuoto tra i suoi ragazzi costringe Mastrangelo al time-out (19-14). Truocchio rimette tutto a posto con l’ennesima “murata” stratosferica, poi ci mette anche l’ace, da vero MVP. 14-21. Kemas Lamipel sale a 22, Lorizio spende l’ultimo time-out. E’ la serata dei grandi muri, ne prende un altro Vigil Gonzalez per il 23esimo punto. Il set-point se lo prende Maiocchi, sono ben 10 ma non bisogna aspettare molto: Lagonegro mette in rete il servizio. 3-0

DICHIARAZIONI:

Vincenzo Mastrangelo (1^ All.): “Abbiam sprecato qualche palla in più nel primo set, altrimenti anche quello avrebbe avuto gli stessi parziali. Siamo stati bravi, nell’unico momento di difficoltà vera che abbiamo avuto (11-13 nel secondo set) a non disunirci, a continuare a fare le cose nel modo migliore: pensare alla tecnica, soluzioni con l’attacco, spingere con il servizio. Lunedì non abbiamo avuto giorno libero, ci siamo subito messi in palestra a lavorare nel modo che ci serve, a testa bassa, concentrati. Senza scaricare colpe: siamo una squadra, perdiamo insieme e vinciamo insieme”.

Andrea Truocchio: “E’ stata una vittoria meritata, abbiamo lavorato sodo tutta la settimana, mattina e pomeriggio, a testa bassa, perché è così che poi si ottengono i risultati. Abbiamo lavorato tanto sul muro, fondamentale che in queste ultime gare era stata un po’ la mia pecca, e direi che i risultati per fortuna si sono visti”.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE-CAVE DEL SOLE LAGONEGRO 3-0

Parziali: 25-23, 25-19, 25-15

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles, Coscione 3, Favaro, Motzo 13, Colli 12, Gabriellini, Maiocchi 10, Vigil Gonzalez 7, Compagnoni 1, Hanzic, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 12, Gabbriellini. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Orlando Boscardini, Biasotto Ma 2, El Moudden, Izzo 2, Panciocco 10, Azaz El Saidy, Biasotto Mo 2, Mastrangelo, Bonola 5, Pereira Da Silvia Wagner 6, Di Carlo, Armenante 5, Urbanowicz 12. 1^ All. Lorizio 2^All. Viggiano

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 7, battute sbagliate 10, muri 10.

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: battute punto 2, battute sbagliate 12, muri 5.

LA GIORNATA (24^ giornata, 18-19 marzo 2023)

Conad Reggio Emilia-Consar RCM Ravenna 3-2

Tonno Callipo Vibo Valentia-BCC Castellana Grotte 3-0

Tinet Prata di Pordenone-HRK Motta di Livenza 3-1

Agnelli Tipiesse Bergamo-Consoli MC Donald’s Brescia 3-2

Kemas Lamipel S. Croce-Cave del Sole Lagonegro 3-0

Delta Group Porto Viro-Pool Libertas Cantù 2-3

BAM Acqua S. Bernardo-Videx Grottazzolina 3-0

LA CLASSIFICA (24^ giornata, ritorno)

Tonno Callipo Vibo Valentia 55 pt

Libertas Cantù 45 pt

BCC Castellana Grotte 42 pt

Kemas Lamipel S. Croce 42 pt

Delta Group Porto Viro 41 pt

Agnelli Tipiesse Bergamo 41 pt

Tinet Prata Pordenone 40 pt

Consar Ravenna 35 pt

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 34 pt

Videx Grottazzolina 31 pt

Consoli MC Donald’s Brescia 29 pt

Conad Reggio Emilia 25 pt

Cave del Sole Lagonegro 24 pt

HKR Motta di Livenza 20 pt

Fonte: Ufficio Stampa