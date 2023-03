Per l’acqua la tariffa più alta d'Italia si paga in Toscana. Secondo l’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva nel 2022 la bolletta annua dell'acqua per una famiglia tipo nella nostra regione è stata di 770 euro, valore superiore alla media nazionale di 487 euro, e in crescita del 5,5% rispetto al 2021.

L’Osservatorio ha analizzato le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2022, mantenendo come riferimento una famiglia tipo composta da tre persone e un consumo annuo di 192 metri cubi.

Ad eccezione di Carrara, i capoluoghi toscani rientrano nella top ten delle città italiane più care per l'acqua: dai 541 euro di Lucca agli 854 euro di Grosseto e Siena. In mezzo, Massa (749 euro), Firenze, Prato e Pistoia (780 euro), Livorno (833 euro), Pisa (834 euro), Arezzo (837 euro).