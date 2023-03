"Balasso fa Ruzante" al Politeama di Poggibonsi

Prosegue al Politeama la stagione congiunta dei teatri della Valdelsa con lo spettacolo “Balasso fa Ruzante, Amori disperati in tempo di guerre” di e con Natalino Balasso e con Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel per la regia di Marta Dalla Via.

Natalino Balasso riscrive l’opera di Angelo Beolco detto il Ruzante e interpreta questo nuovo testo teatrale nato assieme ad Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel. Un terzetto di disperati spassoso che trova nella vis polemica del drammaturgo veneto un potente collegamento con la comicità di Balasso.

“Una drammaturgia fatta di scelte lessicali che sono, in pieno stile Ruzantiano, scelte politiche e polemiche. Un neo-dialetto obliquo, abbondante e spassoso, che rende concrete tre figure toccanti: l’amico rivale Menato, Gnua donna sottoposta eppure dominante e lo stesso Ruzante. Un uomo contemporaneamente furbo e credulone, pavido eppure capace di uccidere, un eroe comico dentro il quale scorre qualcosa di primitivo che lo rende immortale”. (Dalle note di regia di Marta Dalla Via.)

La sera dello spettacolo sarà possibile, per tutti coloro che hanno biglietto o abbonamento a teatro, cenare con il Piattoteatro in uno dei locali del centro storico di Poggibonsi che aderiscono all’iniziativa. Tutte le info su www.politeama.info

La stagione al Politeama proseguirà il 27 marzo con il Concerto dell’Orchestra della Toscana diretta da Il newyorkese Andrew Litton e il pianista Alessandro Taverna e poi il 29 marzo con lo spettacolo Zorro, un eremita sul marciapiede con Sergio Castellitto.

Info e biglietti per gli altri spettacoli in stagione presso le casse del Teatro Politeama in orario casse cinema, martedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo dalle 18.00 e sul sito www.politeama.info. Grazie alla biglietteria congiunta, i biglietti per il teatro sono acquistabili anche presso le casse del Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa e del Boccaccio di Certaldo. Speciali riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale congiunta dei teatri della Valdelsa, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, ChiantiBanca.

Fonte: Ufficio Stampa