Batterio Legionella nelle condotte idriche, chiusa scuola nell'Aretino

Rilevato un batterio della legionella nelle condotte idriche di una scuola nell'Aretino. È successo a Montagnano, nel comune di Monte San Savino, dove l'istituto scolastico è stato chiuso due giorni per precauzione, per consentire le operazioni di sanificazione.

Al momento non è stato riscontrato nessun caso di legionella tra allievi e personale della scuola. Le lezioni riprenderanno giovedì, dopo la chiusura disposta per i giorni 21 e 22 marzo dal sindaco Gianni Bennati con un'ordinanza, tempo necessario per effettuare i trattamenti previsti "al fine di consentire l'uso dell'acqua all'interno dell'istituto".