Chiuso bar-kebab a Prato frequentato da pregiudicati e con carenze igieniche

Negli scorsi giorni sono stati avviati dei controlli interforze fra i Carabinieri, l’ASL e Polizia Municipale di Prato.

Il primo di questi controlli è stato eseguito in un bar-kebab del quartiere Soccorso presso il quale spesso si riunivano e stazionavano soggetti dediti allo spaccio di droghe, come dimostrano svariati arresti compiuti dagli stessi Carabinieri negli ultimi mesi nelle immediate vicinanze.

All’interno oltre alcuni pregiudicati le verifiche hanno evidenziato la presenza di condizioni igieniche inaccettabili che hanno portato al sequestro di oltre un quintale di alimenti di seguito distrutti; la presenza di alcuni prodotti ittici di cui ne è vietata la vendita, nonché l’assenza di un piano di autocontrollo e rintracciabilità di prodotti che, oltre alla contestazione di alcune miglia di euro di multa, hanno portato alla sospensione dell’attività stante le gravi infrazioni.

Gli esperti dell’Ufficio Igiene di via Lavarone hanno evidenziato perplessità su una rapida riapertura del locale che potrà avvenire solamente al ripristino delle condizioni igienico sanitarie.

I Carabinieri hanno anche inoltrato al Questura una proposta di chiusura, ex art. 100 TULPS, a garanzia di decoro e sicurezza pubblica in riguardo dell’accertata assidua frequentazione di clientela pregiudicata e la reiterata attività di spaccio nei pressi del locale, le cui valutazioni saranno procrastinate all’eventuale riapertura dell’esercizio.