Ciclabile e aree verdi migliorate a Ponte a Elsa, progetto da 360mila euro

Al termine dell'iter di verifica, è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa edile stradale F.lli Massai con sede a Grosseto l'appalto per la realizzazione delle piste ciclabili e la riqualificazione delle aree a verde nella frazione di Ponte a Elsa. Un progetto portato avanti dall'amministrazione comunale con la volontà di promuovere una ciclomobilità urbana nella frazione attraverso l'incremento della rete esistente e di riqualificare alcuni spazi verdi di proprietà pubblica. Si tratta di un intervento che rientra nelle opere finanziate con risorse PNRR relativo al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, PINQUA.

L'opera è interamente finanziata con fondi ministeriali, inizialmente prevedeva un finanziamento da 300mila euro, poi incrementato di 60mila euro alla luce del 'decreto aiuti': il totale del progetto, che si inserisce nel Progetto Home 2030 e dunque in una serie di interventi per migliorare e accrescere i servizi pubblici e per riqualificare immobili di edilizia sociale, ammonta quindi a 360mila euro. Il via ai lavori è previsto nella primavera 2023, mentre la conclusione, secondo i tempi contrattuali, avverrà nella primavera 2024.

"Mettere a disposizione di cittadine e cittadini nuovi servizi sia in chiave mobilità sostenibile sia attraverso la riqualificazione degli spazi verdi significa anche offrire nuovi luoghi e occasioni di socializzazione e incentivare la mobilità dolce - sottolinea il vicesindaco Fabio Barsottini - Sono due obiettivi fondamentali per la nostra amministrazione perseguiti con costanza nel corso degli anni. Si tratta di interventi che mirano a garantire una migliore vivibilità della città e di ciò che offre, un'azione che a Ponte a Elsa è centrale anche alla luce degli altri interventi legati ai finanziamenti PNRR e al 'pacchetto' PINQUA che contiene fra l'altro la demolizione dell'Ecomostro e la realizzazione dell'EcoPark o ancora l'efficientamento energetico degli edifici di edilizia residenziale pubblica e la riqualificazione della copertura del palazzetto dello sport".

Entrando nel dettaglio, è prevista la realizzazione di un nuovo ramo di pista ciclabile, connesso all'attuale. Un tratto da circa 800 metri che toccherà le vie Gobetti, Osteria Bianca, Lorenzoni fino a via della Concordia, che permetterà a cittadine e cittadini di raggiungere in sicurezza i principali punti di interesse del territorio, fra i quali stazione, scuole, area sportiva e spazi verdi. L'intervento, che porterà anche la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza, prevede fra l'altro la piantumazione di nuove alberature lungo i tracciati della nuova ciclabile all'interno delle aree verdi, mentre in corrispondenza delle intersezioni fra la ciclabile e la viabilità carrabile saranno realizzati attraversamenti ciclopedonali rialzati e illuminati così da garantire la sicurezza degli utenti deboli.

Per quanto concerne le aree verdi interessate dalla riqualificazione saranno principalmente quella su via Lorenzoni e quella su via Fasolo. Su via Lorenzoni, la superficie a verde non occupata dalla pista ammonta a circa 550mq: è prevista la sistemazione di tavoli da pic-nic e panchine, oltre a un'area sosta per le biciclette con pavimentazione in autobloccanti e portabiciclette. Su via Fasolo il progetto, vista la vicinanza alla scuola primaria Don Bosco, prevede anche la realizzazione di uno spazio gioco, con arredo urbano e nuove alberature all'interno dell'area da circa 3mila mq complessivi. Al punto di sosta è prevista un’area pavimentata con portabiciclette, attrezzature ludiche di tipo inclusivo, tavoli da pic-nic in materiale riciclato e una decina di panchine anch'esse a ridotto impatto ambientale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa