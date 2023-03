Consiglio Regionale, bilancio di previsione ’23-‘25, approvata la terza variazione

Approvata dall’Aula del Consiglio regionale la terza variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025: sono 32 i voti a favore, con i voti contrari delle consigliere del Movimento 5 Stelle Irene Galletti e Silvia Noferi.

A fronte di entrate extra pari a 51mila e 238,93 euro si è deciso di implementare i capitoli missioni all’estero dei consiglieri per 16mila 238 euro e le spese di missione del personale del Consiglio regionale per 25mila euro; 10mila gli euro sono stanziati per integrare le risorse del Parlamento regionale degli studenti in vista di una loro possibile missione a Bruxelles per visitare il Parlamento europeo, il Comitato europeo delle Regioni e le altre istituzioni europee. Si prevede anche una rimodulazione interna delle risorse per il progetto Toscana 2050.

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi ha chiesto conto della cifra prevista nella variazione per le missioni all’estero dei consiglieri chiedendo “perché era così dettagliata trattandosi di una previsione di spesa” e rammaricandosi che la cifra complessiva non sia stata impegnata in progetti educativi” aggiungendo che la cifra prevista per il Parlamento degli studenti “è bassa” rispetto a quelli stanziati per i consiglieri.

“Visto che non siamo nell’Ufficio di presidenza – ha aggiunto la Noferi - ci piacerebbe sapere perché i consiglieri regionali vanno all’estero. Abbiamo anche fatto delle richieste di accesso agli atti sulle spese di alcuni membri dell’Ufficio di presidenza nelle loro missioni non all’estero ma a Cortina, documenti che ci sono stati rifiutati tant’è che siamo dovuti ricorrere al Difensore civico per averli”.

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ci ha tenuto a spiegare che “tutti gli accessi agli atti hanno avuto risposta come si è sempre fatto in questa Assemblea legislativa. Qualunque spesa in questo ente che io presiedo pro tempore viene segnalata agli Uffici, verificata e alla fine chiunque può fare richiesta di verifica”.

Sulle missioni all’estero il presidente Mazzeo ha aggiunto che “la copertura è necessaria perché altrimenti non possono essere effettuate missioni istituzionali. Lo stanziamento è stato fatto per rimpinguare il capitolo di spesa a fronte dei soldi già spesi nei primi mesi dell’anno”.

“L’Ufficio di presidenza - ha concluso – valuta l’eventuale partecipazione dei consiglieri, sempre in una logica di rappresentanza della maggioranza e della minoranza, a iniziative istituzionali a cui siamo invitati come consiglieri. E io penso che il nostro ruolo sia anche quello di rappresentare l’istituzione. In questa logica la prossima missione, di cui non è ancora stata decisa di delegazione, sarà a New York dal 19 al 21 aprile”.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci come rappresentate dell’Ufficio di presidenza nella missione a Cortina ha voluto rispondere alla consigliera Silvia Noferi spiegando che “durante quelle giornate non ho chiesto il rimborso delle spese nemmeno per un caffè” aggiungendo “di non averlo mai fatto durante gli anni da rappresentante delle istituzioni in consiglio comunale, come sindaco e come consigliere regionale.

“Viene messa in dubbio la mia onorabilità - ha concluso - e per questo sono affranto e dispiaciuto. Il comportamento mio e del mio partito è inappuntabile”.

La consigliera regionale Irene Galletti ha precisato che il Movimento 5 Stelle su questo tema non accetta lezioni da nessuno “tanto che siamo stati gli unici a restituire parte dei nostri emolumenti”.

Il presidente della commissione Politiche europee e relazioni internazionali Francesco Gazzetti (Pd) ha invece rivendicato il successo della missione della commissione a Bruxelles durante l’ultima riunione plenaria della Comitato europeo delle Regioni annunciando che “presto una relazione dettagliata sul lavoro svolto e sui tanti tavoli di confronto sarà a disposizione del Consiglio regionale”.