È primavera, Arnovecchio si sveglia: visita guidata nell'oasi di Empoli

Luì verde (foto Paolo Caciagli)

Una visita a tema alla scoperta della bellezza incontaminata dell'oasi naturale protetta di Arnovecchio e dei primi segnali della nuova stagione. "Primavera è nell'aria..." è la proposta per appassionati e curiosi di ogni età del Centro RDP Padule di Fucecchio, gestore dell'area naturale per conto del Comune di Empoli, in programma domenica 26 marzo 2023. Appuntamento alle 9.

La visita guidata consentirà di apprezzare i segnali della primavera, a partire dalla profusione di candidi fiori del prugnolo, fra i primi a schiudersi, che attirano stuoli di api e altri insetti pronubi in cerca di nettare.

Ophrys sphegodes (foto Paolo Caciagli)

In questi giorni, fioriscono anche le prime orchidee come lo strano fior ragno (Ophrys sphegodes) che imita in tutto e per tutto la forma di un’ape selvatica per attirare con l’inganno i maschi e garantire una efficace impollinazione. Sulle acque del laghetto invece volano a caccia di insetti le rondini, i balestrucci e i topini da poco arrivati dai quartieri di svernamento africani e, fra i rami degli alberi, fanno lo stesso varie specie di piccoli luì, ben riconoscibili solo dai diversi canti.

La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio via mail all'indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

ORARI DI APERTURA - L'area naturale protetta di Arnovecchio, nel mese di marzo, è aperta il sabato in orario 15-18 e la domenica mattina dalle 9 alle 12, sempre ad accesso libero. In aprile invece effettuerà il seguente orario: sabato in orario 15.30-18.30 e domenica 9-12.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio chiamando lo 0573 84540 o scrivendo a fucecchio@zoneumidetoscane.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa