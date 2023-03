Malore per un 17enne all'interno del polo scolastico di viale Duca d'Aosta a Castelfiorentino. Questa mattina prima delle 9 è stato allertato l'elisoccorso Pegaso per il codice rosso. Sul posto anche un'ambulanza della Misericordia locale. Per il giovane è stato necessario il trasferimento con l'eliambulanza a Careggi, dopo la rianimazione sul posto. Sul posto la polizia municipale dell'Unione per la gestione dell'intervento.