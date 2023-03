Empoli per la pace, il parlamentare M5S Quartini ospite alla tenda

Due importanti appuntamenti sono questa settimana nell’agenda del comitato Empoli per la pace. Giovedì alle 20.30 è in programma al palazzo delle Esposizioni un consiglio comunale aperto richiesto proprio dal comitato per affrontare i temi legati alla guerra in Ucraina. Sarà Rosella Luchetti a leggere l’intervento preparato per l’occasione. Chi non può essere presente potrà seguire l'iniziativa in diretta anche sulla pagina Facebook del Comune di Empoli.

Sabato alle 18, invece, l’iniziativa i sabati della pace proseguirà presso la tenda di piazza della Vittoria. Dopo il senatore Parrini che ha aperto il ciclo degli incontri, sarà l’onorevole dei Cinque Stelle Andrea Quartini ad intervenire esponendo la posizione del proprio partito sul tema della guerra e dell’invio delle armi

Fonte: Empoli per la pace