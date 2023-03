Le vie di Empoli, Statale 67 Live: manca poco all'evento Confcommercio

La Statale 67 di Empoli gioca a diventare la Route 66, la celebre “strada madre” che attraversa gli Stati Uniti, evocata in tanti road movie e diari di viaggio, luogo simbolo dell’avventura.

Sabato 25 marzo, nel pomeriggio, la strada empolese e i suoi dintorni ospiteranno infatti “Le vie di Empoli. Statale 67 Live!”, l’iniziativa ideata dalla Confcommercio con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo dell’azienda Sammontana S.p.A., fiore all’occhiello dell’economia empolese che ha il proprio stabilimento proprio nei pressi della statale.

Dalle ore 16 fino alle 20, il tempo sarà scandito da una serie di appuntamenti musicali, mostre d’arte e live painting, laboratori pratici per adulti e bambini, show cooking, presentazione di libri e musica jazz dal vivo. Ad ospitare gli eventi saranno i negozi e gli esercizi ubicati lungo il tratto di strada interessato nei mesi scorsi dai lavori per la costruzione del ponte sull’Orme. Così, passeggiando di negozio in negozio, sarà possibile trascorrere un pomeriggio “formato famiglia” in allegria, riscoprendo il piacere di stare insieme e l’importanza della rete di vicinato nella costruzione delle relazioni sociali. In più, entrando nei negozi coinvolti dalla festa si potranno richiedere in omaggio i gelati Sammontana, gustoso anticipo dell’estate per tutti.

L’obiettivo di Confcommercio è quello di valorizzare gli esercizi di vicinato come luoghi di aggregazione e di servizio per la comunità.

"Grazie alle attività commerciali, anche una strada statale di grande traffico può diventare attrattiva e funzionale – sottolinea il presidente della delegazione Confcommercio Area Empolese Valdelsa Alessandro Costagli – le imprese diventano in qualche modo l’anima di un luogo. E lo dimostreremo con l’iniziativa di sabato 25, che si presenta con le caratteristiche di un evento diffuso e inclusivo, destinato a varie fasce di pubblico, dalle famiglie con bambini piccoli a giovani e adulti. L’invito che faccio a tutti gli empolesi è di unirsi a questa passeggiata di negozio in negozio".

L’inaugurazione della festa è fissata per le ore 16 nel negozio Domo 25 alla presenza della sindaca di Empoli Brenda Barnini e dell’assessore al commercio e attività produttive Antonio Ponzio Pellegrini, insieme ai referenti di Sammontana S.p.A.

"Le attività commerciali sono una risorsa per il territorio e la sua comunità - evidenzia la sindaca Brenda Barnini - L'iniziativa di Confcommercio rappresenta un'occasione interessante per scoprire le attività che si trovano lungo la Statale 67. E a renderla più che mai interessante è il fatto che riesce a coinvolgere sia adulti che bambini attraverso appuntamenti nel segno della cultura e del divertimento".

"Questa iniziativa – aggiunge l'assessore, Antonio Ponzo Pellegrini - è un'occasione per vivere le attività commerciali in maniera differente, per apprezzare fino in fondo il loro essere anche luoghi di incontro e condivisione Con la realizzazione del nuovo ponte sull'Orme, questa zona della città ha acquisito nuova vitalità e questo evento promosso da Confcommercio, che ringrazio, è l'occasione per soffermarsi sui negozi presenti e sui servizi che offrono".

Ad accogliere le autorità ci saranno il presidente della Confcommercio empolese Alessandro Costagli e la responsabile della delegazione Martina Cocchi. “Quello dedicato alla Statale 67 è il primo di una serie di eventi che vogliamo lanciare sotto il titolo unitario di “Le vie di Empoli”. Ogni volta ci occuperemo di un’area diversa della città e ad essere protagonisti saranno sempre bar, negozi e ristoranti”, anticipa Martina Cocchi.

Il programma degli eventi inizia alle ore 16 nel negozio Domo 25 di via Riccardo Zandonai 25 con il laboratorio di acquarelli per bambini a cura di Vanessa Gai (prenotazione obbligatoria: empoli@confcommerciofiar.it) e lo show cooking per adulti a cura di KuciniAmo. Segue, alle ore 17, il concerto live del duo Cekka Lou & Professor Peewee: voci, contrabbasso e pianoforte per un repertorio di musica jazz, soul, rhythm and blues. Ad ospitarli il negozio Creazioni Imola Sposo in via Jacopo Carrucci 173.

Dalle ore 17.00 e per tutto il pomeriggio il Bar Ristoro di via Carrucci 236/A ospiterà l’esposizione di opere d’arte e il live painting dell’artista empolese Valentina Barbieri, mentre alla Tabaccheria Ristori, a fianco, ci sarà il lancio promozionale di nuovi prodotti.

Alle ore 18 il negozio Creazioni Imola Sposa in via Riccardo Zandonai 31/33 farà da cornice al laboratorio di Wedding sugar cookies a cura di Cake&Bake by Elisa (prenotazione obbligatoria: empoli@confcommerciofiar.it)

Infine, alle ore 19 è prevista la presentazione del nuovo libro di Leonardo Araneo “Back home”, all’interno del Bed&Well Store Egoitaliano e Tempur in via Tosco Romagnola Sud 40.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita. I laboratori di acquarelli per bambini e di wedding sugar cookies, a numero chiuso, necessitano di prenotazione obbligatoria: empoli@confcommerciofiar.it

Fonte: Confcommercio Firenze