Camilla-Valchiria e Ginevra-Fata sono le due testimonial della Festa dell'Unicorno 2023

Anche quest’anno il concorso F.U.O.Co è giunto alla sua conclusione e la Festa dell’Unicorno ha ufficialmente i suoi nuovi testimonial. I vincitori sono stati decretati da una giuria appositamente scelta, a cui è stato affidato il compito di selezionare, tra i venti costumi più votati sulle piattaforme Facebook e Instagram, i dieci che meglio rappresentassero lo spirito e l’anima della kermesse.

I primi due classificati, avranno adesso l’onore di rappresentare la Festa dell’Unicorno, diventando i volti di punta per tutto il materiale promozionale che verrà creato e divulgato nei prossimi mesi.

Al primo posto si è classificata Camilla Paterlini con la sua Valchiria e al secondo posto Ginevra Mari con la Fata dell’unicorno.

Camilla è una cosplayer/cosmaker di origine bresciana, in arte Kamichan. Ha iniziato ben 10 anni fa come molti per gioco durante un lontano Lucca Comics, finendo per appassionarsi e imparando via via nuove tecniche e modi per portare nella realtà i suoi personaggi preferiti. Ama gli anime, i gatti e i videogiochi, in particolare Destiny, di cui ha ricreato svariati personaggi ma i suoi cosplay non si fermano lì: ama il fantasy, gli original e adora realizzare armi e armature. È sempre disposta a imparare nuove tecniche e a lanciarsi in nuove sfide.

Ginevra in arte Ginny Fantasy Lab vive a Mentana in provincia di Roma. La sua passione è diventata il suo lavoro e grazie ad essa, le ha permesso di realizzare costumi su richiesta da ogni parte del mondo.

Il cosplay “la fata dell’unicorno” è un original inventato e realizzato completamente da Ginevra con cui ha vinto anche il premio miglior assoluto alla Festa dell’Unicorno 2022. Il set in cui saranno protagoniste le due testimonial sarà realizzato a Vinci sabato 1 e domenica 2 aprile dal fotografo dei cosplayer Luca Pasquale.