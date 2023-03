Furti in casa da 60mila euro, due arresti

Due arresti per furti aggravati in case tra Firenze, Fiesole, Pontassieve, San Casciano e Impruneta. I carabinieri del Nucleo Operativo di Firenze hanno arrestato 2 albanesi, un 41enne ed un 30enne, trasferendoli in carcere a Sollicciano.

Gli indagati, dal 9 dicembre all’11 febbraio scorsi, avrebbero compiuto 9 furti tra pomeriggio e sera, usando un'auto intestata a un prestanome.

Furti compiuti con spregiudicatezza e una capacità organizzativa importante: il 41enne attendeva nell'auto accesa pronto per la fuga, il 30enne entrava nelle case con agilità, anche arrampicandosi su grondaie.

In quasi 3 mesi si sarebbero impossessati illecitamente di orologi di lusso (Baume et Mercier, Rolex, Lorenz), ingenti risparmi in contanti custoditi nelle case dei malcapitati) nonché numerosi preziosi e beni di famiglia (braccialetti, collane, anelli, profumi, borse di lusso) del valore complessivo stimato in oltre 60mila euro.

I riscontri acquisiti attraverso il controllo del territorio, assieme all’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e dei lettori targhe delle aree interessate, alle preziose testimonianze rese da alcuni vicini dei derubati e all’impronta di una scarpa su un cuscino di una delle case colpite (scarpa poi rinvenuta a casa di un indagato), dimostrerebbero al momento il pieno coinvolgimento della coppia nei ricorrenti delitti loro contestati.

Ricettazione e furto continuato in concorso, aggravato dalla violenza sulle cose e dall’aver adoperato destrezza, i delitti e le aggravanti contestate al duo.

Dalle perquisizioni personali, domiciliari e dei veicoli in uso è stata trovata gran parte della refurtiva, oltre a una serie di arnesi per lo scasso.