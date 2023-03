Il Polo Civico si presenta alla città: ecco i 164 candidati con Fabio Pacciani sindaco

Sono 164 i candidati al consiglio comunale di Civici in Comune, In Campo, Per Siena, Riscrivere Siena, Siena Sostenibile, Sì Patto dei Cittadini a sostegno di Fabio Pacciani sindaco. Una squadra civica formata da 97 uomini e 67 donne, che questa sera saranno presentati in occasione dell’evento che si terrà alle ore 18 nella sala Italo Calvino del complesso Santa Maria della Scala. La ‘Nuova primavera civica per Siena’ sboccia ufficialmente oggi all’insegna di quelli che sono sempre stati i principi e i valori fondanti del Polo Civico Siena: partecipazione, ascolto, trasparenza e nuova visione strategica della città, Un primo passo ufficiale che porterà Fabio Pacciani e i candidati al consiglio comunale fino alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio.

“Sono orgoglioso – commenta Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena – di presentare oggi la squadra che mi affiancherà per i prossimi due mesi. Donne uomini che hanno deciso di mettere il loro tempo e la loro energia al servizio della città, senza chiedere nulla in cambio, e con l’unico obiettivo di rendere Siena una città migliore e ancora più vivibile. A ognuno di loro va il mio grazie, perché non è scontato oggi metterci la faccia e schierarsi in una coalizione civica. In questi mesi abbiamo portato avanti un’idea ‘nuova di politica’, fuori dalle vecchie logiche partitiche e da quel trasformismo che, per anni, ha bloccato la città. Un trasversalismo opaco che unisce, da oltre dieci anni, centrodestra e centrosinistra e che fin dal primo giorno abbiamo sempre condannato e purtroppo abbiamo vissuto in questi giorni sulla nostra pelle. La forzatura di Sena Civitas sulla candidatura di Marco Falorni è stata per me e le liste non una questione personale, ma politica sulla quale ci confronteremo nei prossimi giorni. Oggi è il momento della festa e di celebrare la strada fatta fino ad oggi, all’insegna della partecipazione e dell’ascolto della comunità, della trasparenza e della coerenza. Il Polo Civico è ancora più forte e coeso, ancora più convinto che Siena abbia bisogno di un nuovo modello di governo dove il Comune torni a essere la casa dei cittadini, gli unici ai quali risponderemo. A differenza degli altri schieramenti in campo non subiremo veti e né prenderemo ordini da nessuno. Da oggi è sbocciata una nuova primavera civica per Siena”.

Le liste. Di seguito le liste del Polo Civico Siena che sosterranno Fabio Pacciani alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023: Civici in Comune; In Campo; Per Siena; Riscrivere Siena; Siena Sostenibile e Si. Patto dei cittadini.

Civici in Comune. La lista di Civici in Comune si presenterà con 32 candidati: Massimo Sportelli; Serena Bazzotti; Francesco Bernardini; Alessio Berni; Silvia Bozzi; Sergio Burrini; Giancarlo Cartocci; Alessandro Ceccherini; Alessandro Cencetti; Stefano Cinelli; Giuliana Della Valle; Valentina Elia; Marina Fornarini; Cinzia Gravina; Fausto Landi; Mariangela Longini; Serenella Manca; Lorenzo Marruganti; Leonardo Martelli; Egidio Mastrocinque; Salvatore Tindara Miano; Elisabetta Pace; Lorenzo Pasquini; Michele Pinassi; Michele Porciatti; Annalisa Rocchetti; Alessandra Spampani; Silvia Suglia; Simona Ulivieri; Paola Jessica Valverde Sanchez; Piero Vezzosi e Maria Elena Galati.

In Campo. In Campo si presenterà con una formazione composta da 22 candidati: Elio Anselmo; Katia Bifani; Mariapia Bindi; Luca Burroni; Claudio Cerretani; Andrea Collini; Marco Collini; Alessandro Corsini; Salvatore Gangi; Marco Gonzi; Giulio Landi; Danilo Lombardi; Andrea Machetti; Walter Manni; Tiziana Marchetti; Mario Olivo; Ptrizia Pacenti; Virna Quintini; Michela Rossi; Gianluca Serra; Eleonora Tiravelli e Miguel Huertas Malca.

Per Siena. Saranno 32 i candidati al consiglio comunale per la lista Per Siena: Vincenzo Bencini; Andrea Benocci; Massimo Boldrini; Luigi Campoccia; Matteo Capecchi; Matteo Cimardi; Massimiliano Ermini; Silvia Ferrini; Valeria Filippini; Duccio Fineschi; Andrea Friscelli; Costanza Giannelli; Stefano Giardi; Giovanni Gigli; Maria Giorgi; Andrea Giovannoni; Vanni Griccioli; Nina Iannaccone; Andrea Lensini; Valter Livi; Nadia Maggi; Danilo Malatesta; Massimo Mazzini; Rebecca Mori; Rosario Mortillaro; Duccio Nattoni; Giulia Peri; Laura Perinti; Sandra Rossi Baroni; Ranieri Rossi; Pietru Scurtu e Cinzia Voltolini.

Riscrivere Siena. Riscrivere Siena si presenterà all’appuntamento del 14 e 15 maggio 2023 con 21 candidati: Alessandro Bellucci; Francesco Bonucci; Cinzia Carmignani; Fiorenza Cipolli; Valerio D’Aniello; Andrea Ferrini; Luigi Guzzo; Jasveer Kaur; Marta Laghi; Luigi Lusini; Germana Marchese; Lorenzo Marreti; Bernardo Meoni; veronica Mona; Felix Nwanancchi Chidi; Roberto Nestico; Romina Ricevuto; Daniele Rosselli; Massimo Soldati; Silvia Soldatini e Francesco Vigni.

Siena Sostenibile. Saranno 32 i candidati al consiglio comunale per la lista Siena Sostenibile: Alessandro Mecacchi; Barbara Sani; Duccio Ferretti; Erika Gonnelli; Fabio Rocchi; Fausto Pennarola; Federica Pierini; Filippo Ricci; Francesco Ciacci; Gian Carlo Lenzi; Gianpaolo Camilli; Guido Nocciolini; Isabella Cariglia; Leonardo Ermini; Katia carmignani; Letizia Carli; Maria Grazia Gattini; Marilena Cammarota; Mario Simoncini; Massimo Pisani; Matilde Ciacci; Matteo Barducci; Mirko Crezzini; Monica Casciaro; Paola Costantini; Roberta Veneri; Rosella Montomoli; Rossana Giannettoni e Samuele Aprea.

Sì. Patto dei cittadini. La sesta lista a sostegno della candidatura di Fabio Pacciani sarà composta da 32 candidati al consiglio comunale: Daniele Magrini; Gianna Bardotti; Antonio Benocci; Giancarlo Brocci; Francesco Burroni; Nicola Caliani; Mario Castelnuovo; Monica Crespi; Antonini D’Amico; Anton Giulio Fanetti; Tommaso Fineschi; Letizia Gettatelli; Alessandro Grazi; Anna Grasso; Simonetta Losi; Umberto Maffei; Stefano Marini; Camilla Marzucchi; Alessandro Mugnaini; Achille Neri; Elena Peccianti; Duccio Ravenni; Letizia Rosati; Francesca Semplici; Elena Tiribocchi; Chiara Angela Vagaggini; Luciano Valentini; Vincenzo Vullo.