In crisi per la droga rischia di rimanere folgorato, salvato a Pisa

In crisi per l'assunzione di stupefacenti, un 27enne con precedenti è stato salvato dalla polizia mentre affacciato alla finestra toccava i fili elettrici rischiando di rimanere folgorato.

Questa mattina gli uomini in divisa sono intervenuti in via Cattaneo a Pisa su segnalazione di alcuni vicini. Presenti anche carabinieri e polizia municipale, mentre un'ambulanza inviata dal 118 ha permesso il salvataggio e la sedazione del giovane. In seguito è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa.