Incendia l'auto della ex moglie

Ha tentato di dare fuoco all'auto della ex moglie. Per questo motivo un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia a Livorno.

L'auto era parcheggiata nella corte di un condominio, nel quale entrambi abitano. L'accusa per l'uomo è incendio doloso ma la denuncia è anche per gravi minacce verso la ex.

L'episodio risale alla notte tra domenica e lunedì, alla base del gesto il fatto che l'uomo non avrebbe accettato la separazione dalla moglie. I due continuano ad abitare vicini, uno al primo piano, l'altro sotto.

A dare l'allarme è stata la donna che ha spento anche le fiamme prima che arrivassero i pompieri. Gli agenti della polizia hanno trovato l'uomo praticamente reo confesso, molto alterato e con l'accendino in mano.

A confermare che era stato lui a dare fuoco all'auto sono state le immagini della telecamera di sorveglianza.