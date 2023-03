Jolly Racing Team protagonista alla “Prima” del Campionato Italiano Rally Terra

Arrivano ancora soddisfazioni per Jolly Racing Team. Il sodalizio di Larciano si è distinto ancora, archiviando il Rally della Val d’Orcia – appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally Terra – con una top-five ed un podio nel confronto a due ruote motrici. Le luci della ribalta se l’è prese Luca Panzani, quarto assoluto al volante della Skoda Fabia Rally2, vettura condivisa con Francesco Pinelli. Il pilota, fresco vincitore del Rally Il Ciocco nella sua versione valida per la Coppa Rally di Zona, è tornato dopo cinque anni sul fondo sterrato rendendosi protagonista di una performance aggressiva, concretizzata all’arrivo di Radicofani con ampie prospettive per il prosieguo del campionato.

Terza posizione tra le vetture a due ruote motrici per la Peugeot 208 Rally4 di Simone Baroncelli, esemplare che ha visto sul sedile destro – per la prima volta –Simone Brachi. Una collaborazione, quella tra il pilota di Montale ed il giovane codriver fiorentino, valsa un risultato globale in linea con le aspettative, con Baroncelli che ha affrontato in modo concreto l’esordio con pneumatici MRF, mai utilizzati in precedenza. La stessa categoria, la classe Rally4, ha visto sesta all’arrivo Chiara Lombardi, copilota portacolori della scuderia pistoiese, anch’egli seduta su una Peugeot 208 Rally4.

Il Rally della Val d’Orcia è stato condizionato da un’alternanza di condizioni meteo, ponendo di fronte agli equipaggi un fondo prima asciutto, poi viscido e – nelle fasi conclusive di gara – anche nebbia, particolare che ha reso l’ultima prova speciale ulteriormente selettiva.

Fonte: Ufficio Stampa