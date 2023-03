La Società Operaia di Cascina compie 160 anni, una mostra per celebrarla

Una serie di materiali rappresentativi della storia e dell’attività della Società Operaia di Cascina, fondata nel 1863, saranno in mostra dal 23 marzo al 2 aprile al Centro dei Borghi di Navacchio, nello spazio davanti al punto soci.

La mostra, realizzata con il sostegno della sezione soci Coop di Cascina, verrà inaugurata il prossimo 25 marzo alle ore 12, alla presenza di Michelangelo Betti, Sindaco di Cascina, Meri Gronchi, presidente della Società Operaia di Cascina e di Rosa Garofalo, presidente della sezione soci Coop di Cascina.

Accomunando lo spirito solidaristico della Società Operaia a quello della cooperazione, l’esposizione consolida la collaborazione con Unicoop Firenze, che compie quest’anno 50 anni di attività, con una diffusa rete di vendita sul territorio toscano e un impegno sociale e mutualistico a sostegno dei bisogni primari delle persone.

I materiali esposti sono parte del patrimonio di disegni, foto, sculture, strumenti usati dalle mani artigiane dei maestri cascinesi, appartenenti al Museo della Società Operaia, Legno e Mestieri, ubicato nella sede della Società Operaia di Cascina, che fa parte dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei Italiani. Saranno visibili libri antichi della prima Biblioteca di Cascina. Accanto, i disegni di mobili e ornati dalla fine del 1800 in poi, le fotografie di mobili artistici - tra le quali quelle di Giovanni Grigò, disegnatore anche del monumento ai Caduti di Cascina – e le foto degli studenti della Scuola di Disegno Professionale e Plastica, fondata nel 1871 dalla Società Operaia di Cascina, conosciuta oggi come Liceo Artistico Franco Russoli ed altro ancora. L’evento sarà motivo e occasione per tutti di conoscere un tratto di storia che ci riguarda da vicino, di ricordare un passato che ha reso Cascina la Città del Mobile e, per i giovani, di venire a contatto con un patrimonio del territorio che li possa sostenere e ispirare.

“Fra le tante attività che svolge la Società Operaia di Cascina – afferma Meri Gronchi, presidente della Società – ci è sembrato opportuno, in occasione del suo 160° dalla fondazione, essere a fianco di Unicoop Firenze con questa iniziativa finalizzata alla coesione sociale e culturale. Le due realtà infatti, ancora oggi, sono inquadrate nella stessa cornice di operosità e solidarietà, come testimonia anche questa esposizione, il cui scopo è proteggere e diffondere valori che altrimenti andrebbero persi. Mi auguro che il materiale esposto possa aprire un mondo a chi non ha ancora preso consapevolezza de nostro passato e stimolarlo per i propri progetti”.

“Siamo molto felici di inaugurare questa mostra – dichiara Rosa Garofalo, presidente della sezione soci Coop di Cascina – che abbiamo accolto con grande entusiasmo e che ospitiamo anche grazie alla disponibilità del Centro dei Borghi. L’esposizione raccoglie un’importante parte della nostra storia attraverso preziosi documenti e opere. Il racconto dei mestieri, dell’artigianato e dell’arte è una testimonianza importante che ricorda le nostre origini e la storia della nostra comunità ed è l’occasione per riflettere su temi e valori fondanti quali il lavoro, la solidarietà e l’importanza dello scambio mutualistico”.

La mostra sarà visibile negli orari di apertura del Centro dei Borghi.