Fiorentina fuori dal Franchi per 2 campionati. Empoli tra le ipotesi?

Dalla seconda metà del 2024 la Fiorentina dovrà trovarsi un'altra casa fino a metà 2026. Questa l'ipotesi del sindaco di Firenze Dario Nardella in merito ai lavori di riqualificazione dell'impianto. Nei mesi scorsi si è parlato di Empoli e del Castellani, ipotesi molto fredda per adesso.

Nardella ha spiegato che "noi già cominceremo i lavori propedeutici questa estate al Franchi, poi le cose più visibili si cominceranno a vedere a dicembre, con i primi macchinari che arriveranno per fare lavori più importanti". Per la prima metà del prossimo anno, quindi per la conclusione del prossimo campionato, dalla curva Fiesole alla curva Ferrovia i tifosi potranno continuare a partecipare alle partite in casa.

Questo anno però dovrà essere utilizzato anche per trovare una nuova casa. Per capienza Modena o Reggio Emilia potrebbero essere mete abbordabili, per vicinanza Empoli. Anche se l'ultima volta che lo stadio Castellani fu 'prestato' per partite di altre squadre, ci furono violenze in strada: fu il caso del Pisa. Correva l'anno 2016. Su Repubblica si fa notare il fatto che se i viola tornassero a giocare in Europa, occorrerebbe uno stadio con licenza Uefa. Cosa di cui per il momento il Castellani non è dotato.