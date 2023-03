Lotteria degli scontrini, Toscana premiata con centinaia di migliaia di euro

La dea bendata della Lotteria degli scontrini ha baciato nello scorso mese di febbraio la Toscana con l’assegnazione di 625 mila euro a 16 fortunati acquirenti (3 premi da 100 mila euro e 13 da 25 mila euro). Sono stati inoltre reclamati da 13 esercenti 4 premi mensili da 20 mila euro e 9 premi settimanali da 5 mila euro, per un totale di 125 mila euro.

Questi importanti numeri assumono ancora maggiore rilievo se rapportati ai premi assegnati a livello nazionale. Infatti ogni mese vengono effettuate per la Lotteria degli scontrini 4 o 5 estrazioni settimanali, in occasione delle quali vengono sorteggiati 15 premi acquirenti da 25 mila euro, ai quali sono abbinati altrettanti premi esercenti da 5 mila euro, e 1 estrazione mensile con il sorteggio di 15 premi acquirenti da 100 mila euro e altrettanti premi esercenti da 20 mila euro. Di conseguenza ogni mese l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assegna ai 70 o 85 (a seconda del numero delle estrazioni settimanali effettuate) fortunati vincitori alla Lotteria degli scontrini premi per un ammontare complessivo che può variare da 2.500.000 euro a 2.875.000 euro.

Non può quindi non saltare agli occhi l’exploit della Toscana nello scorso mese di febbraio, quando i 16 fortunati consumatori si sono aggiudicati un quarto dei premi (625 mila euro) assegnati a livello nazionale. Si tratta di un bell’incentivo per i cittadini residenti nella nostra regione che, continuando a partecipare alla Lotteria nazionale degli scontrini, possono inseguire altri premi settimanali, mensili e, perché no, anche il fantastico premio da 5 milioni di euro che sarà assegnato a breve in occasione dell’estrazione annuale.

Anche per gli esercenti gli importi vinti sono ragguardevoli, nonostante gli stessi siano tenuti a reclamare i loro premi nella regione dove si trova la sede legale dell’azienda: nello scorso mese di febbraio sono stati reclamati premi per 125 mila euro, a fronte dei 500/575 mila assegnati a livello nazionale.

Ammontano a 800 mila euro i premi assegnati nel primo bimestre 2023 a 20 fortunati consumatori: 4 premi mensili da 100 mila euro e 16 premi settimanali da 25 mila euro.

La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia, perfezionate le procedure, autorizza gli ordinativi di pagamento per il riversamento delle vincite.

Fonte: Agenzia Dogane e Monopoli