Si festeggia nonna Mafalda, a 105 anni è la più longeva di Montepulciano

Questa mattina Mafalda Fé, la cittadina più anziana del Comune di Montepulciano, è stata festeggiata dal Sindaco, Michele Angiolini, presso il Palazzo Comunale. Nata nel 1918, Mafalda ha sempre vissuto nel capoluogo, in via di Collazzi, prima del recente soggiorno presso la casa di riposo "Cocconi Bernabei", gestita dalla Misericordia di Montepulciano. Ha passato indenne una guerra mondiale e la recente pandemia Covid. Per l'occasione il Sindaco le ha consegnato un mazzo di fiori e l'ha ricevuta nel suo studio, assieme agli operatori della stessa Misericordia, ad alcuni parenti e amici di Mafalda.

Fonte: Comune di Montepulciano - Ufficio stampa