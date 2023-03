Materiale incendiario su un traliccio a Capannori, gesto degli anarchici

Ieri la Digos della Questura di Lucca assieme alla scientifica è intervenuta in un traliccio sulle Pizzorne, a Pietrapertusa di Capannori. Era stata notata, da alcuni addetti ai lavori, la presenza di diverse bottiglie contenenti liquido, sulle quali risultavano apposto, con del nastro adesivo, dei fiammiferi e della diavolina. Era stato creato un innesco con bottiglie in plastica contenenti liquido di colore giallo, nastro adesivo e costituito da diavolina e fiammiferi, dai quali fuoriusciva un pezzo di zampirone, solo parzialmente bruciato. In un secondo traliccio poco distante è stato trovato lo stesso congegno incendiario, ma le fiamme non sono partite. Su una cabina elettrica è stato rivendicato il gesto con una scritta in nero 'Distruggere la megamacchina vendetta per Alfredo'. Il riferimento è all'anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis.