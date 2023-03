MoMu Off, concerti per l'anteprima dell'estate di Montespertoli

Da una collaborazione attiva con il Circolo Fotografico Fermoimmagine nasce l’idea di creare MoMu Off una rassegna di concerti anteprima della stagione estiva. Con il patrocinio del Comune di Montespertoli, l’ambientazione sará lo spazio Loft19: una sala raccolta con poche decine di posti disponibili per amanti della musica.

Tre splendidi concerti tutti da ascoltare ma anche tre possibili proposte per la prossima edizione, infatti saranno proprio gli ascoltatori a votare la miglior band della rassegna che andrà in programma a pieno diritto nella prossima edizione MoMu 2024.

Il programma si apre con il jazz ma avrà il suo sviluppo nel cantautorato e un gran finale pieno di energia con il country.

Le band propongono in gran parte musica originale e MoMu off nasce come occasione per far ascoltare al pubblico un nuovo repertorio spesso inedito.

“Da tempo volevamo portare piccoli concerti al Loft19 per dare vita allargata allo spazio che abbiamo arredato, reso accogliente e vivo grazie alle tante attività e mostre. Con Francesco Giorgi ed il suo MoMu Festival abbiamo già fatto in piena sintonia una serata zero durante l’ultima Mostra del Chianti con un duo ed un’atmosfera che hanno generato grande entusiasmo. Abbiamo così pensato a pianificare ed ospitare dentro al ricco programma inerente il Loft19 nel 2023 una versione invernale del festival, il MoMu Off appunto e queste tre date con musica di qualità saranno un appuntamento godurioso per i soci del CFFM e per chi vorrà affiliarsi a noi. Un modo anche per conoscere il circolino fotografico, conoscere meglio lo spazio in centro al paese e regalare un po di sana convivialità. Far crescere il piccolo ma prezioso Loft 19 dandogli connotazione ludica creativa culturale è dal primo giorno di gestione una piccola missione del Circolo Fotografico Fermoimmagine, la fotografia insieme alla musica e ad altre tipi di forme d’arte sono la base su cui vogliamo farlo evolvere.” spiega Alessandro Fontani, presidente e addetto comunicazioni del CFFM.

"Proseguire la collaborazione con il CFFM vuol dire essere in sintonia con una parte importante della rete culturale di Montespertoli. Le molteplici attività e l'impegno che il Circolo Fotografico profonde nella propria attività è meritevole di attenzione e riconoscimento. Portare dei concerti nello spazio Loft19 è un'ulteriore passo verso l'idea di rete culturale che da anni caratterizza il nostro lavoro" conclude Francesco Giorgi, direttore artistico della rassegna musicale.

L’ingresso ai concerti è gratuito fino ad esaurimento posti ma, il Teatro Popolare d'Arte, chiederà un supporto per gli artisti con un’offerta libera da parte del pubblico. Inoltre, durante le serate, sarà possibile acquistare l'abbonamento speciale per i concerti di MoMu 2023.

Ecco il programma al Loft 19, Via Sidney Sonnino, 19:

25 Marzo ore 21:30

GET WET, jazz

Un progetto cosmopolita ricco di groove, in cui il jazz e la musica black si fondono con il funk. Questa l’essenza del Get Wet Trio capitanato da Lorenzo Bagnoli. La band ha un sound variegato, suoni, musiche e colori provenienti da diverse parti del mondo. Richiami alla musica black e al funk e ritmi incalzanti che si mescolano a profumi provenienti dal Sud America o alle scale arabeggianti che fanno da eco al Medioriente. In questo modo è difficile trovare una classificazione ben precisa a delle musiche che nell’insieme danno un’impressione di totale libertà compositiva.

Lorenzo Bagnoli, chitarra

Alessandro Cianferoni, basso

Daniele Cianferoni, batteria

29 Aprile ore 21:30

LICIA SVEIN, cantautorato

La proposta musicale del gruppo ha radici nel rock blues, con influenze dal pop e dal cantautorato. L'ispirazione arriva da artisti come Eric Clapton e i Beatles, ma anche Tosca, Elisa e De André, sonorità classiche con un occhio di riguardo ai giorni nostri. Nel 2021 Elisa vince un concorso regionale con un brano scritto in lingua sarda, di cui è stato realizzato il videoclip. Nello stesso anno la band arriva alla finale nazionale di Arezzo Wave Dante Rock, con la canzone “Siamo tutti Minos”. Nel 2022 vince Arezzo Wave Sardegna con il brano “Zona di comfort” e le regionali del concorso MArtelive.

Elisa Vinci, chitarra e voce

Giorgio Carta, basso

28 Maggio ore 18

Presentazione del programma MoMu 2023 all’interno della Mostra del Chianti

BONONIA GRASS, country bluegrass

Bononia Grass, band bolognese di “bluegrass”attiva sin dai primi anni novanta e propone la musica tradizionale acustica tipica delle regioni del sud degli Stati Uniti.

Gli strumenti utilizzati, sono banjo, chitarra, mandolino e contrabbasso oltre alla tipiche voci nel tipico stile corale del country.

Lo scorso anno la Bononia Grass ha anche inciso il suo primo cd intitolato “Thinking it blue…!”, favorevolmente accolto dalla critica negli Usa, dove questo genere affonda le sue radici, con recensioni su importanti Bluegrass magazine.

Giovanni Stefanini, mandolino e voce solista

Gian Luca Naldi, banjo e cori

Alex Ricci, chitarra

Pedro Judkowski, contrabbasso

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa