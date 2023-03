Nascondeva in valigia 40 chili di cocaina, 30enne arrestato a Livorno

La squadra mobile di Livorno ha arrestato un 30enne albanese per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, infatti, nascondeva 40 chili di cocaina in un trolley: incensurato, è stato notato dai poliziotti, impegnati in un controllo in località La California, a Cecina (Livorno), mentre entrava con circospezione all'interno di un cortile antistante una palazzina.

Fermato dagli agenti, ha ammesso di avere in suo possesso un quantitativo di cocaina all'interno di un trolley nascosto nella sua abitazione. Sul posto, i poliziotti hanno trovato effettivamente la valigia nella quale erano nascosto numerosi panetti da circa un chilo ciascuno di cocaina. Il valore all’ingrosso ammonterebbe a circa 1 milione e mezzo di euro, mentre dalla vendita su piazza avrebbe fruttato diversi milioni.