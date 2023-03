Nuovo teatro Empoli, indagini geologiche nell'area del Palazzo delle Esposizioni

Un nuovo passo avanti in vista del via al cantiere che porterà alla realizzazione del Parco Culturale di piazza Guido Guerra, 'casa' del teatro civico Il Ferruccio di Empoli. E' stato affidato l'appalto per la realizzazione delle indagini geologiche, propedeutiche alla realizzazione del progetto definitivo esecutivo dell'opera. Il totale dell'affidamento, aggiudicato alla ditta Gaia Servizi srl di San Giuliano Terme (Pi), ammonta a circa 21mila euro.

Le indagini geologiche, previste per legge, permettono di ottenere un'adeguata conoscenza del sottosuolo che ospiterà la costruzione, sia in termini di resistenza sia in termini di risposta sismica, fornendo fondamentali indicazioni per la stesura del progetto definitivo esecutivo, aggiudicata in via definitiva. Al centro la rigenerazione urbana del complesso di piazza Guerra con la realizzazione del nuovo teatro comunale, un'opera da 9 milioni di euro, finanziata grazie a fondi PNRR la cui realizzazione prenderà il via nell'estate 2023 per concludersi nel 2026, secondo le tempistiche stabilite dal bando.

Il nuovo Parco culturale rappresenta un progetto strategico nato dalla volontà condivisa di amministrazione comunale e cittadinanza di riqualificare il complesso pubblico di piazza Guido Guerra e di rigenerare l'area urbana dando vita uno spazio inclusivo, polifunzionale, accessibile e sostenibile, punto di riferimento per cittadine e cittadini di tutto l'Empolese Valdelsa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa