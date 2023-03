Padule Fucecchio: le risorse messe in campo dalla Regione

La riserva naturale del Padule di Fucecchio è costituita da due aree, quella delle Morette sul lato fiorentino, per la gran parte di proprietà della provincia di Pistoia e concessa in uso alla Regione, e l’altra, sul lato pistoiese e denominata La Monaca Righetti, proprietà del consorzio di bonifica; entrambe fanno parte di una zona umida più ampia, il padule di Fucecchio. Così l’assessore all’ambiente Monia Monni ricostruisce la geografia dell’area, rispondendo all’interrogazione del consigliere Alessandro Capecchi (FdI) sulla mancata attenzione, protezione e manutenzione del Padule.

Monni ricorda che dal 2016 la gestione è di competenza della Regione e che i Comuni si sono impegnati a ”gestire le strutture presenti sul proprio territorio, a promuovere iniziative anche di carattere didattico-educativo per incentivare la fruizione delle aree e a collaborare per la gestione integrata delle riserve”.

Uno sguardo poi alle risorse messe in campo dalla Regione. L’assessora precisa che dal 2020 al 2022 sono stati stanziati “232mila euro per la gestione dell’intero sistema di Fucecchio e Sibolla, dei quali: 60mila euro sono destinati per la manutenzione del centro visite di Larciano, 13mila per la manutenzione dell’osservatorio delle Morette a Ponte Buggianese, 65mila per la manutenzione del centro visite di Sibolla ad Altopascio, 42mila euro per la manutenzione della sentieristica e della cartellonista, e 26mila euro per le attività di educazione, promozione e valorizzazione”. E ancora ”l’ultimo stanziamento annuale del ‘22 è di 32mila euro per la manutenzione dell’area delle Morette”. Sul tema della diffusione delle specie aliene, Monni ha precisato “riguarda tutte le riserve” e la “Regione sta programmando una serie di azioni congiunte e sinergiche per le specie specialmente invasive”.

Sulla “preannunciata consulta del Padule” così definita nell’interrogazione, Monni ha precisato che l’”obiettivo è quello di promuovere forme di concertazione tra enti, associazioni ed organismi di rappresentanza” e “sarà attivato un percorso che porterà ad un’azione di coprogettazione”.

“Il padule è meta di visite a scopo didattico” e “un’area, dal punto di vista ambientale e naturalistico di gradissimo pregio” risponde il consigliere Capecchi “avevamo registrato – aggiunge - con insoddisfazione la notizia pubblica che all’interno dell’area era stata scoperta una coltivazione di cannabis”. Sulla gestione, Capecchi ribadisce “chiedevamo conto della consulta del padule” annunciata nel 2017 dall’assessora Fratoni come luogo di condivisione e concertazione “è stato un tentativo – ha detto - perché la coesistenza di interessi privati e pubblici, di aree private e pubbliche e di aree pubbliche in gestione da parte del consorzio ha sempre causato contrapposizioni”. Capecchi si è dichiarato “parzialmente soddisfatto per i temi che riguardano la gestione di un’area umida molto complessa dove si stanno moltiplicando anche le presenze di cinghiali che rischiano di sciupare il territorio”.

Padule Fucecchio, Capecchi (FdI) lancia l'allarme

“I 30mila euro erogati dalla Regione nel 2022, per l’area delle Molette nella riserva del Padule di Fucecchio, sono alquanto insufficienti perché si tratta di un’area molto estesa e servono risorse, ricorrendo a tecniche particolari, per evitare l’infestazione di piante invasive. Così come risulta un’incontrollata presenza di cinghiali che rischiano di deteriorare gran parte del patrimonio naturalistico della riserva, tanto che come Fratelli d’Italia abbiamo avanzato proposte sul contenimento degli ungulati il cui impatto risulta devastante, visto l’evidente sovrannumero”.

Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, dopo aver ascoltato nell'aula del Consiglio la risposta dell’assessore regionale Monni all’interrogazione presentata sulla mancata attenzione, protezione e manutenzione del Padule di Fucecchio.

“La consulta del Padule annunciata, dalla Regione, nel 2017 non ha funzionato e ci sono problemi di gestione, tra interessi pubblici e privati, e manutenzione - sottolinea Capecchi -. Purtroppo, la mancanza di manutenzione e programmazione ha reso ormai inaccessibili alcune aree naturali a causa dell’incremento di specie animali e vegetali nocive ed infestanti, sulle quali si rendono necessari interventi mirati al controllo ed alla selezione. Perché potrebbero mettere a serio rischio la convivenza di tutte quelle specie animali e vegetali che rendono unico il Padule di Fucecchio.

Da tempo le associazioni territoriali, tra cui l’associazione Terra Nostra Unita, hanno denunciato uno stato di abbandono del Padule, sede anche di abbandono di rifiuti e di comportamenti illegali. Per quanto riguarda, poi, gli Osservatori, realizzati dal Consorzio basso Valdarno, possono essere aperti soltanto con la presenza di guide riconosciute dalla Regione per una questione di responsabilità e sicurezza, limitando così la fruizione della riserva naturale stessa.

Ho incontrato i vertici del Consorzio - conclude Capecchi -, si sono dichiarati disponibili e mi hanno fatto vedere una parte degli interventi che loro realizzano ogni anno per la manutenzione idraulica e ambientale del Padule”.

Fonte: Ufficio Stampa