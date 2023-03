Acrobazie in Vespa a Castelfiorentino con le Melodie di Primavera

Ha acceso i sogni di intere generazioni, diventando un vero e proprio simbolo di libertà per i giovani. E’ la mitica “Vespa”, ideata dalla Piaggio nel lontano 1946, e che in una veste anche “acrobatica” tornerà protagonista domenica 26 marzo a Castelfiorentino (FI) nell’ambito di “Melodie di Primavera”, festa organizzata dall’associazione del CCN “Tre Piazze” in collaborazione con Confesercenti e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino (negozi aperti).



Un evento che inaugura di fatto la stagione primaverile e che animerà le principali piazze del centro di Castelfiorentino con una serie di iniziative rivolte a tutte le età, dagli adulti ai bambini. A partire dalle ore 9.00, in Piazza Gramsci saranno presenti i gonfiabili per far divertire tutti i bambini, che potranno deliziarsi presso alcuni stand a cura di AVIS con il pop corn o lo zucchero filato. In contemporanea, in Piazza Cavour sarà allestito un mercato floreale e di artigianato curato da Confesercenti e Promoeventi, mentre in Piazza Kennedy ci sarà un’esposizione di jeep e fuoristrada.



Sempre in Piazza Gramsci, inoltre (dalle ore 9.00) largo alla mitica “Vespa” con il raduno organizzato dal Vespa Club di Castelfiorentino, che vedrà gli appassionati cimentarsi per l’intera giornata in una serie di giochi di gimkana.

Nel pomeriggio, intorno alle 17.00, è prevista inoltre un’esibizione speciale di “Nicola l’Impennatore”, famoso freestyle che fin da quando aveva 15 anni ha iniziato con le prime “impennate” e che oggi, con le sue vespe, gira tutta l’Italia esibendosi in spericolate acrobazie, eseguite con perizia ed esperienza. Uno spettacolo da non perdere e una novità assoluta per il territorio di Castelfiorentino (http://www.vespafreestyle.it/)

Nel pomeriggio (piazza Cavour, ore 16.00) è in programma anche un Concerto musicale a cura dell’associazione Orpheus.



“Melodie di primavera – osserva l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi – si presenta con un programma diversificato, aperto a tutti. Una festa che unisce virtuosamente un pizzico di amarcord, con l’esposizione e l’esibizione di un simbolo del mondo dei motori che ha segnato un’epoca, con il mercato floreale e dell’artigianato, tanta buona musica e uno spazio giochi dedicato ai bambini. Essa si svolgerà in concomitanza con i negozi aperti, offrendo a quanti desiderano approfittare dell’arrivo della bella stagione per fare un po’ di shopping e fare due passi in centro. Colgo l’occasione per ringraziare il Vespa Club Castelfiorentino, le associazioni e tutti gli espositori, come la Valdelsa Classic Motor Club e la Sereni Off Road, che hanno collaborato alla manifestazione”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa