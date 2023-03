Rsa Del Campana Guazzesi, FdI: "Promesse tante, fatti pochi"

Questa è la sintesi che prevale nella vicenda della RSA Del Campana Guazzesi, ente controllato dal Comune. Anche nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo assistito a tante parole, a promesse ed a impegni di emettere un bando finalizzato alla erogazione di un contributo destinato al Del Campana Guazzesi: non se ne sa né la quantità, né i tempi precisi, né quanti saranno gli enti che potranno concorrere al bando. Questa decisione del Sindaco Giglioli e della maggioranza arriva dopo mesi dalla situazione di difficoltà finanaziara della casa di riposo, dopo le dimissioni del Consiglio di Amministrazione, dopo la mobilitazione di Comitati. Certo è solo che il deficit aumenta per ogni giorno che passa, di circa 600,00 euro.

Possiamo definire il percorso, sino ad oggi, del Del Campana Guazzesi, come il “calvario” degli ospiti e dei loro familiari. Una situazione esplosa e resa pubblica solo nell’ottobre 2022 ma ben chiara al Sindaco Giglioli già da un paio di anni.

Il Sindaco di San Miniato ha tenuto all’oscuro del Consiglio comunale e dell’opinione pubblica, l’evoluzione e la situazione che si era e si stava generando, in quanto, a partire dal marzo del 2021 e fino ad ottobre 2022, si sono susseguiti numerosi incontri “ufficiali” fra il Comune (circa 10), e l’organo amministrativo del Del Campana Guazzesi, per evidenziare la situazione in cui la casa di riposo si stava barcamenando.

Le perdite di bilancio rendicontate ammontano rispettivamente:

- Anno 2020 Euro 73.380,14

- Anno 2021 Euro 166.992,59

- Anno 2022 Euro 164.539,43

Anche negli incontri pubblici organizzati dal Comitato “Salviamo il Campana Guazzesi” è emersa l’incresciosa gravità della situazione.

Emerge come il Sindaco abbia agito con negligenza e superficialità anche nell’interpretare la documentazione in suo possesso oltre a non aver ascoltato le problematiche emerse nei 10 incontri ufficiali avuti, tralasciando i ben più numerosi incontri informali, con il Direttore del Campana Guazzesi.

Occorre un atto di responsabilità, amministrare e governare significa assumersi delle responsabilità delcui significato il Sindaco Giglioli pare non conoscere né il significato ne tanto meno il valore.

Urgente e fondamentale in questa fase era immettere liquidità immediata attraverso un contributo di almeno euro 200.000,00.

Emerge come il Sindaco non abbia voluto accogliere le richieste e le proposte di un’opposizione che era ben disposta a collaborare e ad approvare una variazione di bilancio urgente ed immediata pur di salvare la casa di riposo. La stessa opposizione si è fatta carico di presentare la documentazione idonea per votare un contributo straordinario. Documetazione e proposta rifiutate dalla maggioranza e dal Sindaco.

In questa vicenda pare che il Sindaco non sappia che l’invecchiamento è l’ultima tappa del ciclo della vita di una persona. Per alcune vicende gli anziani possono anche cadere in una depressione che può aggravare il loro già precario stato di salute. E la situazione in cui versa il Del Campana Guazzesi può irrimediabilmente far precipitare la loro già precaria salute. Il Sindaco Giglioli pare non avere ben compreso che gli anziani sono un patrimonio prima che un peso e con il suo atteggiamento ha palesemente mostrato di non dare loro il giusto valore e ruolo che meritano.

Esprimiamo la più profonda indignazione per questa incresciosa situazione che condanniamo senza mezze misure. Non comprendiamo e non condividiamo il comportamento tenuto dal Sindaco Giglioli e siamo convinti che l’intera collettività se ne dissoci.

E’ vergognoso avere perso tutto questo tempo e quanto altro ne peredermo senza attivare procedure tali da mettere in sicurezza la struttura del Campana Guazzesi e dare la meritata tranquillità agli ospiti.

Esprimiamo la nostra solidarietà agli ospiti, ai loro familiari ed ai dipendenti.

Condanniamo il modo di operare di questa maggioranza a guida PD.

Fratelli d’Italia si farà portavoce e parte attiva per il prossimo futuro, affinché situazioni del genere non si ripetano mai più in questo Comune. Siamo convinti che gli anziani non sono solo parte delle nostre famiglie, ma rappresentano il cuore stesso della società e un patrimonio di valori, tradizioni e conoscenze prezioso. Emerge l’inadeguatezza del Sindaco Giglioli e della Giunta a guida PD a governare questo Comune.

C’è bisogno, la comunità samminiatese ha bisogno di un sussulto forte e rapido.

E’ necessario cambiare. Poco più di dodici mesi ci separano dalle nuove elezioni per il governo di questo Comune e Il “count down” è iniziato. I cittadini devono essere consapevoli che non c’è più tempo per sbagliare. Fratelli d’Italia mille idee ma una sola parola.

Fonte: Fratelli d'Italia San Miniato