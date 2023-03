Scippano la compagna, 52enne ferito al volto con una coltellata

Un 52enne è stato aggredito la scorsa notte fuori da un bar alla periferia di Pisa da un uomo che lo ha ferito alla guancia con un coltello. La vittima, uno straniero già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti, ha raccontato ai poliziotti intervenuti che, uscendo dal locale, la compagna che era con lui è stata avvicinata dall’aggressore, il quale le ha strappato la borsa. A quel punto il 52enne avrebbe reagito in difesa della donna ed è stato ferito al volto l'uomo con una coltellata, per poi fuggire e far perdere le sue tracce. Il ferito dovrà sostener un’operazione per la profonda ferita al volto.