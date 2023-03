Scrive su Ponte Vecchio con un pennarello, multata giovane turista

Voleva lasciare traccia della sua visita a Firenze scrivendo il suo nome e la data sul Ponte Vecchio ma è stata colta sul fatto dalla Polizia Municipale. È successo ieri pomeriggio.

La giovane, 20enne straniera, aveva scritto con un pennarello lavabile sul parapetto del ponte la data e il nome. È stata la stessa ragazza, in visita a Firenze con i genitori, a cancellare immediatamente la scritta con l’acqua e il parapetto non ha subito danni. Per lei è scattata la sanzione da 160 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa