Sesa acquisisce azienda di Milano da 120 dipendenti

Sesa - leader in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese, con ricavi attesi per € 2,85 miliardi e circa 5.000 dipendenti, quotata allo STAR - annuncia l'acquisizione del 51% di 130 Servicing, rafforzando le proprie competenze nei servizi di consulenza e piattaforme digitali per i servizi finanziari. L'operazione è avvenuta tramite la controllata Base Digitale Group.

Per Sesa si tratta della quarta acquisizione dell'anno, dopo le 18 del 2022 (che hanno generato 160 milioni di euro di ricavi, con un Ebitda margin del 15% e l'ingresso di 550 persone) e le 15 del 2021, portando il track record di M&A nel periodo 2015-2022 a 55 operazioni.

130 Servicing (centotrenta.com/it/) ha sede a Milano ed un organico di circa 120 persone, con ricavi per circa 15 milioni di euro, un Ebitda margin del 20%, un utile netto pari al 10% dei ricavi, un patrimonio netto di € 9 milioni e una PFN attiva per € 4 milioni. L'azienda offre consulenze, servizi e soluzioni di master servicing non di erogazione per società di gestione del risparmio, investitori istituzionali e società di intermediazione mobiliare e finanziaria, con un portafoglio clienti attivo di oltre 200 Special Purpose Vehicle (SPV) e veicoli immobiliari (Real Estate Owned Company - REOCO), in continua crescita. 130 Servicing ha sviluppato internamente una piattaforma digitale per la completa gestione delle attività, conforme agli standard dell’Autorità di Vigilanza e alle best practice di mercato.

Base Digitale Group (basedigitalegroup.com/chi-siamo/) rafforza il proprio ruolo di operatore di riferimento nell’offerta di applicazioni verticali e piattaforme per la digitalizzazione dei servizi finanziari, con ricavi attesi (al 30 aprile 2024) di circa € 130 milioni, 850 dipendenti e 500 clienti in Italia, a supporto della trasformazione digitale dell’economia e del mercato finanziario nazionale. Dopo il recente avvio operativo della partnership con Centrico (Gruppo Banca Sella, qui il comunicato: www.sesa.it/wp-content/uploads/2022/10/Press-Release-Sesa-13-10-2022.pdf) e della società controllata BDY, questa operazione arricchisce ulteriormente le capacità di supportare il percorso di digitalizzazione dell’industria dei servizi finanziari.

La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento operativo, anche attraverso meccanismi di equity commitment a lungo termine del managing partner Raffaele Faragò e del co-fondatore Fabrizio Angelelli ed obiettivi di crescita sostenibile. Il perfezionamento dell’operazione è sospensivamente condizionato all’autorizzazione di Banca d’Italia, essendo 130 Servicing soggetto vigilato ai sensi della normativa vigente.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa ha dichiarato: "Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, rafforzando le nostre specializzazioni e piattaforme verticali per il settore financial services che presenta una domanda di digitalizzazione in continua accelerazione. Abbiamo condiviso con i managing partner di 130 Servicing una comune cultura d’impresa orientata ad etica, crescita sostenibile ed attenzione alle persone, costruendo assieme un piano di sviluppo industriale e valorizzazione del capitale umano. Continuiamo ad alimentare la crescita del Gruppo attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder".